Jarro de agua fría en 'Bake Off' con un abandono forzoso tras una doble expulsión

La quinta gala de 'Bake off: Famosos al horno' ha cumplido con su cometido. La semana pasada, no hubo expulsióntras la ausencia de Yurena por unos mareos, lo que dejó a los jurados sin tomar decisiones. Sin embargo, anunciaron que esta semana habría dos eliminados.

El programa presentado por Paula Vázquez, se iniciaba con una prueba que hizo a los concursantes sacar el niño que tenían dentro. Los pasteleros debían replicar un postre de cuento: una casa de galletas con masa de speculoos decorada al más puro estilo Hansel y Gretel. El reto fue complicado, y a Pol Espargaró se le desmontó la tarta. Tras la cata a ciegas, Víctor Sandoval quedó en última posición por no terminar su casita, mientras que Lidia Torrent y Mark Vanderloo fueron elegidos como las dos mejores elaboraciones.

Tras un viaje por su infancia, la segunda prueba fantasía les ha trasladado a su adolescencia. Los concursantes tenían que hacer una tarta inspirada en su habitación. Además, el talent ha recibido la visita de Jordi Cruz, el presentador de 'Art Attack'.

Yurena volvió a ser protagonista tras querer abandonar al no poder terminar su postre: "Me planto, no puedo seguir, no puedo presentarlo". Su paso por el concurso ha sido complicado, con un desmayo, una ausencia y en esta gala una caída que le lesionó la rodilla.

| RTVE

Después de catar todos los postres, el jurado se ha ido a deliberar para decidir quiénes tenían que ser el cuarto y quinto expulsado de esta edición de 'Bake Off'. Pero antes, han revelado quién se ha convertido en el pastelero estrella de esta fase, Mario Marzo. En la palestra han estado Víctor Sandoval, Yurena, Isabel Gemio y Cristina Tárrega.

Finalmente, el jurado ha comunicado que los dos pasteleros que no han superado la prueba han sido Yurena y Cristina Tárrega. Las dos concursantes han estado durante la mitad del programa en la cuerda floja y han aguantado hasta aquí. Yurena, se ha retirado entre lágrimas.

Pero las despedidas no acaban aquí. Al final del programa, Pol Espargaró se ha visto obligado a abandonar durante unos días: "Desgraciadamente os voy a tener que dejar durante un periodo. Tengo una competición de la que no puedo escaparme. Espero que esta no sea la última vez". Anunciando así que su lugar lo ocupará un sustituto.