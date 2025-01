Giro de 180º en 'Bake Off: Famosos al horno' por lo sucedido con la expulsión

Bake off: Famosos al horno ya va por su cuarta entrega. El reality pastelero que mezcla dulce con carcajadas, volvió a la pequeña pantalla una semana más con rostros tan conocidos como Isabel Gemio, Pol Espargaró, Yurena o Nagore. Entre pastel y pastel, en este capítulo han recibido la visita de Blas Cantó y Toñi Salazar, finalista y concursante, respectivamente, de la anterior temporada.

La cuarta noche de 'Bake Off: Famosos al horno', marcó un máximo de audiencia: un 10,9% y 769.000 de espectadores. El mejor dato desde que empezó su doble emisión como estrategia y se instaurara después en la noche de los lunes.

El programa comenzó con una difícil prueba: cocinar una tarta Sacher. Lidia Torrent se proclamó como ganadora y Mario Marzo no estuvo muy lejos de alcanzarla. Aunque lo más relevante de este desafío fue la ausencia de Yurena. La artista se mareó y tuvo que abandonar los hornos por un tiempo.

| RTVE

Tras el anuncio de las posiciones, volvió a su puesto y explicó que ya se encontraba mucho mejor: '''Me encuentro muchísimo mejor. Es cierto que el estómago todavía lo tengo un poquito revuelto.[...] Lo he pasado francamente mal, pero afortunadamente ya estoy bien, ya estoy recuperada''.

Y llegó entonces la prueba de eliminación, preparar un tiramisú. Pero esta elaboración no seahí, ya que el jurado decidió que el reto iba a ser integrar un alimento que no les gustara nada. Víctor Sandoval supo combinar el sabor cítrico y Lidia Torrent integró perfectamente los higos. Sin embargo, quien se llevó la palma en este postre fueron Isabel Gemio y Nagore Robles. Esta última se alzó con la victoria consiguiendo así el delantal de pastelera estrella.

Se descubrió el pastel: la decisión final

Pero sin duda, lo que más revuelo atrajo fue la decisión del jurado. Los tres eligieron los postres de Yurena, Cristina Tárrega y Mark Vanderloo como los más flojos y volvieron a estar en la cuerda floja para abandonar Bake off: Famosos al horno. Recordemos que no es la primera vez que la artista y la presentadora se encuentran en esta situación.

| RTVE

No obstante, cuando llegó el momento de nombrar a la persona eliminada, los tres quedaron perplejos ante la decisión del jurado. Decidieron no expulsar a nadie.

"Cuando alguien se ausenta por un tema médico no sería justo que se fuera, ni uno de ustedes completando las dos pruebas y ella no. Entonces hoy no habrá eliminado'', refiriéndose al percance de Yurena. Eso sí, la próxima semana habrá dos expulsados en un programa más reñido que nunca.