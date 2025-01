El golpe directo de Paula Vázquez a la dirección de RTVE por el horario de 'Bake Off'

Paula Vázquez ha vuelto una vez más a las pantallas como presentadora de 'Bake Off: Famosos al horno', que estrenó hace dos semanas su temporada. No obstante, la comunicadora estará esta semana cuatro noches en el prime time de RTVE, también al frente del Benidorm Fest. Lo que nadie esperaba era que Paula Vázquez, durante la rueda de prensa de apertura de la preselección de España en Eurovisión, mandase un dardo directo a la dirección de RTVE.

Y es que Paula Vázquezha aparecido por sorpresa con el trofeo del Benidorm Fest. Sin embargo, no era el real, ya que se trataba de una tarta, que no han dudado en degustar algunos de los presentes. Ha sido en ese momento cuando Paula Vázquez ha pronunciado una frase al promocionar el programa de esta noche de 'Bake Off: Famosos al horno'.

"A las 22:50h, aunque a veces empieza un poco más tarde...", decía Paula Vázquez de forma inesperada. Se trata de una crítica sutil al horario de inicio de 'Bake Off: Famosos al horno'. Y es que, pese a ser promocionado para las 22:50h, su tercera entrega arrancó a las 23:12h la semana pasada, lo que supone más de veinte minutos tarde.

| RTVE

Cabe destacar que, el primer reto al que se enfrentarán los concursantes de 'Bake Off: Famosos al horno' será la prueba técnica. Tendrán que replicar una de las tartas más amadas y emblemáticas: la Sacher, una tarta de chocolate clásica ante la que es imposible resistirse.

Además, durante esta elaboración, los famosos tendrán que sacar tiempo para cantar algunas de las canciones más románticas de todos los tiempos en un karaoke habilitado en la carpa para la ocasión.

Después, en la prueba fantasía de 'Bake Off: Famosos al horno', prepararán un postre tipo tiramisú. No obstante, habrá un inconveniente: los famosos deberán añadir a este postre un ingrediente cuyo sabor no les guste nada en absoluto. En esta segunda prueba, la carpa acogerá la visita de Blas Cantó y Toñi Salazar, finalista y primera expulsada de la anterior edición del concurso de La 1.