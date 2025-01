'Bake Off: famosos al horno' deja fuera a un cantante en una tercera expulsión límite

Ya conocemos el tercer expulsado de 'Bake Off: Famosos al horno'. Tras instalarse en la noche de los lunes, TVE emitió ayer su tercer programa después de 'La Revuelta'. Una tercera gala que ha tenido muchas anécdotas y que nos deja con el tercer expulsado. Es nada más y nada menos que el cantante Mario Jefferson que se une ya a Cósima Ramírez y Finito de Córdoba.

En esta tercera entrega, los concursantes se han enfrentado a una primera prueba de fuego. Los jueces propusieron viajar por el mundo, pero sin moverse del horno. Una experiencia que el artista no ha podido superar después de que Paco Roncero, uno de los jurados, calificara su postre como insípido: "Muchas gracias a todos. A Paco un poco menos gracias. Porque me ha dicho todo el rato que estaba todo insípido. No te voy a cocinar más".

Mario Jefferson se convierte así en el tercer expulsado de 'Bake off: Famosos al horno' con una despedida, en este caso, muy sabrosa: "Claro que sí. Como tiene que ser. Lo que se pierden, porque yo iba como la espuma, como un almíbar. No pasa nada, ha sido un placer".

| RTVE

En la cuerda floja también le acompañó Yurena o Cristina Tárrega quien sufrió un estrepitoso accidente. La presentadora se quemó las manos al recoger una bandeja del horno y tuvo que salir inmediatamente de las cocinas. Los tres mejores pasteleros de la noche fueron Pol Espargaró, Lidia Torrent y Mark Vanderloo quien sorprendió gratamente ya que hasta ahora había estado en las últimas posiciones.

En el segundo reto, la prueba fantasía, han trabajado en parejas horneando tartas inspiradas de sus países favoritos: Tárrega y Vanderloo, Carmen Morales con Sandoval, Mario Marzo con Yurena, Nagore con Lidia, Jefferson y Gemio y Benita con Pol. Los que se llevaron las mejores valoraciones fueron Carmen y Víctor y, por el contrario, los que presentaron un resultado peor, fueron Yurena y Mario con su "luces y sombras".

Después de tanta tensión, Pol se llevó el delantal de pastelero estrella y Yurena, Tárrega y Jefferson fueron los tres concursantes en la palestra. Hasta que Roncero sentenció: “El pastelero que abandona la carpa es Mario”, algo que no extrañó tras dos programas pendiente de un hilo.