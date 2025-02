Las palabras de Victor Sandoval que confirman su abrupta salida de 'Ni que fuéramos'

Victor Sandoval ya no forma parte del equipo de colaboradores de 'Ni que fuéramos'. El tertuliano ha estado vinculado al espacio de Ten desde sus inicios, pero ahora ha confirmado su abrupta salida. Una marcha que sucede tras las distintas polémicas machistas y homófobas que ha protagonizado Victor Sandoval, que provocaron que el público pidiese masivamente su despido.

De este modo, ha sido en 'Mañaneros' donde Victor Sandoval ha hablado de su salida de 'Ni que fuéramos', en una sección en la que estaba hablando de con quién no se quedaría encerrado en un ascensor. El colaborador señalaba a Marta Riesco, lo que hacía reaccionar a Adela González: "Pero si sois compañeros de trabajo". Sin embargo, Victor Sandoval lo negaba: "Yo no, no soy compañero de esta señora, no ha estado en 'Bake Off'".

"No, no, en 'Ni que fuéramos' sí, que también trabajas ahí", insistía Adela González. Era entonces cuando Victor Sandoval confirmaba su salida: "Por ahora estoy... Bueno... Yo en este momento estoy en 'Bake Off', 'Ni que fuéramos' por ahora no", decía.

| RTVE

Cabe destacar que, en una entrevista en Lecturas, Victor Sandoval también ha hablado de su futuro en 'Ni que fuéramos': "Por ahora no estoy. Fui tres días a promocionar 'Bake Off' pero porque no tenía que ir a hacer promoción fuera, pero ahora no tengo tiempo. Tengo 'Mañaneros' el lunes, un pódcast... Por ahora no voy a ir".

"Los tres días que he ido han sido horribles, pero cuando me vuelvan a llamar para ir fijo ya veré. Pero evidentemente después del listón tan alto con 'Famosos al horno' solo quiero ir a donde se me quiera y que me lo pase bien no donde sufra. Hay personajes que me hacen sentir incómodo y yo no quiero estar así", añadía.

"Prefiero pasar hambre porque ya estoy acostumbrado. Me quedo en mi casa y que la gente no vea ese lado que no solo tengo yo, que la tiene todo el mundo. Y hablo de cualquier programa. Eso te cuesta tener deudas porque el teléfono no suena continuamente", concluía Victor Sandoval en la entrevista.