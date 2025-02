La amenaza de Rengin que da un giro de 180º a la armonía de 'Renacer'

Antena 3 emite este martes 4 de febrero, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Renacer', después de una nueva entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 50 países, la serie turca se ha convertido en todo un fenómeno global. 'Renacer' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Bahar decidió romper su matrimonio con Timur e irse de casa. Nevra estaba muy decepcionada con su hijo y le insistió para que arreglase su matrimonio. Bahar, que habló con una abogada para iniciar el proceso de divorcio, dijo a Rengin que abandonase el hospital y buscase trabajo en otro sitio.

Aziz y Umay confesaron a su madre que estaban al tanto de la infidelidad, pero que dijeron nada por miedo a que empeorase su estado de salud y cayese enferma. Todos los médicos del hospital acudieron a un voluntariado para ayudar a las familias de un pueblo. Timur intentó acercarse a Bahar para reconciliarse con ella, pero no le sirvió de nada.

| Atresmedia

'Renacer' es una gran historia de superación que aborda temas como la maternidad, el amor, la infidelidad y las dificultades para conciliar la vida laboral con la familiar. La serie cuenta con un elenco formado por Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') y Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completan el reparto a Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completan el elenco de 'Renacer'.

¿Qué pasará en el capítulo de 'Renacer' del martes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Renacer', Bahar hace un gran esfuerzo durante el voluntariado, ya que debe trabajar con Rengin y Timur. Timur se da cuenta de que no puede vivir sin Bahar, pero ya es demasiado tarde. Bahar asegura que su matrimonio ya estaba acabado y le pide que la deje tranquila para poder asimilarlo.

Rengin bebe de más al acabar el voluntariado y se acerca a Timur al que, tras estar varios días, le acusa de no reconocer. Asegura que no se va a librar de ella y le amenaza con confesar que Parla es su hija. Rengin dice a Bahar que se irá del hospital con una condición, que deje a Timur. Además, la culpa de no haber podido formar una familia.