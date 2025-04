'Fiesta' revela lo ocurrido en publicidad entre Ana María Aldón y Paloma Barrientos

La entrevista de Gloria Camila en 'De Viernes' ha vuelto a abrir la veda sobre la familia Jurado. Unas fuertes declaraciones que han sacudido Telecinco y han provocado reacciones por todos los programas de la cadena. Desde 'Socialité' hasta 'Fiesta', donde colabora Ana María Aldón, ex-pareja de José Ortega Cano, quien ha protagonizado una discusión con Paloma Barrientos durante la publicidad.

Durante la emisión del magacín presentado por Emma García, la colaboradora ha compartido algunas de sus vivencias con la joven hija de Rocío Jurado. Según la peluquera, Gloria Camila tuvo varias faltas de respeto en su contra. También ha aprovechado para desmentir algunas de las informaciones que la joven ha lanzado y contar la tensa situación que vivieron.

Ana María Aldón se ha pronunciado sin miedo y ha negado haber echado a Gloria de la casa que compartía con su padre, Ortega Cano. La peluquera puntualizaba haber sufrido un susto al pensar que estaban robando en la casa, lo que habría derivado en una tensa conversación entre ellas. Paloma Barrientos aprovechó el momento para comentar la situación, soltando un desafortunado comentario que hizo saltar un tenso choque entre ambas colaboradoras.

| Mediaset

La ex de Ortega Cano acusaba a la periodista de haberla acusado de "poner verde a su marido en los platós". Un comentario que hacía estallar la tensa discusión cuando 'Fiesta' se iba a la publicidad. Por supuesto, al regreso, Emma García ha querido aclarar la situación.

Para echar más leña al fuego, Kiko Jiménez ha achacado a Paloma Barrientos de ser la portavoz de la familia Ortega Cano. La periodista se ha defendido de dichas acusaciones, aclarando que ella solo da "informaciones" y que no habla por nadie. En este punto, Ana María Aldón ha intercedido para echarle en cara la acusación que había hecho antes.

De nuevo, la periodista se ha defendido. "He dicho que has permitido que pongan verde a tu marido en los platós en los que has estado", aclaraba. En ese momento, la diseñadora estallaba: "Me dices que no le he defendido, ¿y en qué momento me he sentido defendida yo por él?", se quejaba. Unas palabras que han hecho que el público del plató de 'Fiesta' se arrancara a aplaudir, en su defensa.