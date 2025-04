La actuación de la segunda gala de 'Tu Cara Me Suena' que ha dejado sin habla a todos

La segunda gala de 'Tu cara me suena' ha dejado una actuación memorable,coronando a Mikel Herzog JR como el gran vencedor de la noche. El concursante tuvo la oportunidad de invitar a una de las artistas más destacadas de la edición pasada, Andrea Guasch, para fusionar dos grandes artistas: Bruno Mars y Lady Gaga. Juntos interpretaron "Die with a Smile", el éxito que actualmente lidera las listas de radio en España.

La química entre Mikel y Andrea fue palpable, y juntos lograron capturar la esencia de la canción, reencarnando el icónico videoclip de "Die with a Smile". En él, Bruno Mars y Lady Gaga, vestidos en tonos rojo y azul, interpretan sus respectivos instrumentos: la guitarra y el teclado. Con una impresionante precisión en gestos y voces, la actuación de la pareja fue un derroche de talento y perfección.

| Atresmedia

El jurado de 'Tu Cara Me Suena' no tardó en reconocer su esfuerzo y destreza, otorgándoles la máxima puntuación de la noche con 44 puntos. "No sé cómo gestionar tanto talento. Andrea Guasch ya era un talento con patas, y ahora ha llegado Mikel Herzog, que también es otro talento con patas...", comentó Àngel Llàcer. Chenoa, por su parte, destacó el gusto musical del concursante: "Te espero muy ansiosa cada gala porque sé que vas a hacer algo espectacular. Tienes una voz brutal".

Las puntuaciones fueron unánimes: Lolita les otorgó 12 puntos, mientras que Chenoa, Àngel Llàcer y Flo les dieron 11. Por su parte, el público, en una ovación total, también les dio su máximo 12. Con este respaldo, Mikel Herzog Jr. se consagró como el ganador de la segunda gala.

De este modo, Mikel Herzog JR decidía donar los 3.000 euros a la fundación Aldeas Infantiles SOS. Por lo tanto, la joven artista también inaugura el ránking de esta edición como uno de los grandes favoritos de la edición.

En audiencias, 'Tu Cara Me Suena' arrasó en su segunda gala como lo más visto del día con un 22,7% y 2.061.000 seguidores. El talent show de Manel Fuentes, que congregó a 5,1M de espectadores únicos, consiguió el minuto de oro del día a las 23:20h con 2.591.850 seguidores y un 26,5% de share.