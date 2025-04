Emma García carga contra Terelu tras las acusaciones de altiva de sus excompañeros

Tras su paso por 'Supervivientes', Terelu Campos sigue en el ojo del huracán. En su regreso a España, la colaboradora se ha encontrado con algunos detractores que la han señalado como una compañera altiva y prepotente. Todo surgía tras unas declaraciones de Alessandro Lequio, que aseguraba que la tertuliana habría contratado a una chica solo para que le llevara el cenicero.

Unas acusaciones que no han pasado nada desapercibidas en el mundo del corazón. José Manuel Parada, viejo amigo de la familia Campos, la definía como "una persona que no va al trabajo a hacer amigos". Con todas estas acusaciones señalando a la colaboradora, el programa 'Fiesta' ha querido desentrañar la verdad.

Para ello, un reportero del magacín se acercaba al anterior puesto de trabajo de la tertuliana. Allí, el periodista era capaz de hablar con algunos de sus ex-compañeros, que narraban el infierno que habrían vivido trabajando a su lado.

| Mediaset

"He hablado con diferentes personas que coincidieron con ella en diferentes etapas de un programa que presentaban y describen a una Terelu Campos que deja mucho qué desear", narraba. Los compañeros no dudaban en confirmar la versión de los hechos del italiano. "Ella tenía una azafata que siempre estaba pegada a ella y le exigía que estuviera pendiente cuando llegara y le llevara sus cosas", contaba.

Habla un testigo anónimo

De hecho, el joven redactor de 'Fiesta' llegaba a contar un duro episodio en el que Terelu Campos le habría llegado a pedir a la azafata que le apagara sus cigarros. Una actitud que dejaba perplejos a sus compañeros, especialmente a Emma García. "Por favor, debió ser un infierno", exclamaba la presentadora vasca, sin poder creerse lo que escuchaba.

"Escuchar estos testimonios es para enfadarse", sentenciaba entonces la presentadora. El reportero seguía relatando las duras experiencias de unos ex compañeros de Terelu que habrían preferido mantener el anonimato. "Cuando quería una pastilla, llamaba a una persona y le pedía que se la diera. Ella no tocaba el medicamento", expuso.

| Mediaset

En el plató de 'Fiesta' no daban crédito al nuevo testigo. A pesar de la consternación, los colaboradores decidían romper una lanza a favor de su compañera en Telecinco. "Es una Terelu que ya no existe... debía estar rodeada de una panda de pelotas porque no me lo puedo creer", puntualizaban.

Por su parte, Emma García también sentenciaba el tema asegurando quela tertualiana "había cambiado mucho". "Ahora está en uno de sus mejores momentos", declaraba finalmente la presentadora vasca, que siempre se ha mostrado muy respetuosa con su compañera.