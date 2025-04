Gloria Camila reaparece en 'De Viernes' con unas palabras directas para Rocío Carrasco

Gloria Camila Ortega ha reaparecido en televisión tras un largo periodo de silencio. Su regreso se ha producido en 'De Viernes', donde compartió cómo ha vivido estos años de distancia mediática y qué lugar ocupa ahora su familia en su vida. Además, Gloria Camila también ha tenido palabras para Rocío Carrasco.

Sobre ese retiro, fue clara: ha sido "lo mejor que he hecho". Un tiempo que le ha permitido parar, reflexionar y reevaluar relaciones que durante mucho tiempo fueron fuente de dolor. Especialmente sobre la relación que mantiene con su hermana Rocío Carrasco.

El vínculo roto entre ambas es de sobra conocido por el público, pero en esta ocasión, Gloria Camila ha querido profundizar en las emociones detrás de ese distanciamiento. "Estaba abierta a una conversación porque no deja de ser mi hermana y he echado de menos tener una figura femenina, una hermana", confesó Gloria Camila Ortega en 'De Viernes'.

| Telecinco

"Tu hermano, José Fernando, ha reconocido que le gustaría que vuestra hermana Rocío Carrasco conociera su hija, ¿qué te parece?", preguntaba Santi Acosta. "No voy a entrar en eso", se mostraba muy contundente Gloria Camila en 'De Viernes'.

Durante la entrevista, grabada antes de su emisión, Gloria Camila aseguró que atravesó momentos de profunda soledad. “Me he sentido muy sola”, admitió. Una frase que resume con crudeza los efectos de un conflicto que, según sus palabras, ha intentado solucionar sin éxito: "Han estado los que han querido estar. Lo he intentado por todos los medios y no se ha podido, cada uno con sus decisiones".

Preguntada por si alguna vez se ha sentido desplazada por ser hija adoptiva y no biológica, respondió con cierta cautela: "No lo sé. Espero que no, pero no lo creo". Sin embargo, sí dejó entrever que su situación familiar le ha hecho cuestionarse su lugar: "No considero que me hayan hecho diferencia, lo que creo es que al final el valor no es el mismo y el respeto se ha perdido por no ser biológica".

"¿Crees que sabes toda la verdad?", insistía Santi Acosta en 'De Viernes'. "No se trata de verdad, se trata de versiones", sentenciaba el tema de Rocío Carrasco.