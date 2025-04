Sofía Suescun paraliza 'Socialité' para hacer referencia directa a Gloria Camila

Sofía Suescun ha respondido en 'Socialité' a las palabras de Gloria Camila tan solo unas horas antes. La joven rompió su silencio en 'De Viernes', donde compartió sus sentimientos sobre su relación con su hermano José Fernando o el trágico momento en el que recibió la noticia de la muerte de su madre. Además, también tuvo tiempo para hablar sobre su antigua relación con Kiko Jiménez.

Gloria Camila rememoró los momentos previos a la ruptura, describiendo cómo Kiko Jiménez comenzó su relación con ella de una manera encantadora y atenta. "Caí en su red y me engatusó de una manera muy romántica, muy atento, muy educado...", recordó. "Es una de las primeras veces que me rompen el corazón de verdad y es una de las rupturas más dolorosas que he podido tener en mi vida", confesó, visiblemente afectada.

"Me dijo que lo nuestro ya no era igual, pero realmente estaba con otra, apareció con ella al día de dejarme", afirmó Gloria Camila, en alusión directa a Sofía Suescun. "A la semana ya estaba poniéndome a parir en la televisión", relató, añadiendo que lo que más le dolió fue el desprecio hacia su familia.

| Telecinco

Por su parte, Sofía Suescun no tardó en responder a las palabras de Gloria Camila durante su intervención en 'Socialité'. La actual pareja de Kiko Jiménez aprovechó su sección de 'Supervivientes' para mandar un mensaje claro y directo a Gloria Camila. "En 2017 yo iba a ir a 'Supervivientes' a concursar, estaba muy ilusionada porque era mi gran reality. Gloria Camila, antes de negociar la pasta, me quitó del medio, me vetó. Me hizo un favor porque oye, al año siguiente lo gané", reveló Sofía Suescun para sorpresa de todos los espectadores.

"Hoy, en mi sección de 'Supervivientes', lo que decido es vetarte a ti, Gloria Camila", sentenció Sofía Suescun, dejando claro que no tiene intención de quedarse callada ante sus acusaciones.

Recordamos que, en audiencias, 'De Viernes' bajó más de un punto de share hasta un 10,9% y 894.000 seguidores con la entrevista a Gloria Camila.