Belén Rodríguez reaparece por sorpresa y revela su estado de salud en 'Fiesta'

Después de un periodo complicado marcado por su tratamiento contra el cáncer de garganta, Belén Rodríguez ha reaparecido en el plató de 'Fiesta'. La colaboradora ha regresado al programa con el mismo espíritu positivo que la ha caracterizado durante estos meses. Lo ha hecho, además, concediendo una entrevista muy especial a Emma García.

De este modo, Belén Rodríguez vivió un reencuentro cargado de emoción con sus compañeros de 'Fiesta', a quienes saludó entre abrazos y sonrisas. "Vuelve al programa cargada de ilusión y optimismo. Me emociono viendo estas imágenes", aseguró Emma García, visiblemente conmovida, justo antes de recibirla en el plató.

Durante la entrevista, Belén Rodríguez confesó que su regreso se ha visto empañado por un bajón físico reciente, provocado por un virus estomacal que no guarda relación con su enfermedad. Aun así, se mostró agradecida por haber recuperado la voz, algo que no estaba garantizado tras el tratamiento. "De milagro porque tenía una parálisis en las cuerdas vocales", explicó, señalando que en su momento le llegaron a advertir que quizá necesitaría la ayuda de un foniatra.

Belén Rodríguez relató cómo fue enterarse de su diagnóstico y el proceso posterior: "Yo no era consciente, sabía que tenía un bulto y me lo iban a quitar. En ningún momento pensé que era una enferma de cáncer. Cada vez que alguien me decía que tenía cáncer, pensaba que se iba a morir. Afortunadamente, ya no equivale a muerte, ha avanzado mucho".

"No le di la importancia que tenía. Me hicieron la biopsia y no me pudieran operar porque era un estadio 3, sobrepasaba la laringe. Me hubieran tenido que quitar la laringe entera, así me lo dijeron. La otra opción eran treinta y cinco sesiones de radioterapia y tres de quimioterapia. Yo no me he hecho la fuerte porque simplemente, ese era mi mundo", añadía la colaboradora de 'Fiesta'.

Belén Rodríguez también habló sin tapujos del dolor y del lado más crudo de la enfermedad: "No tenía miedo, pero un día tenía ganas de llorar y no podía del dolor que tenía". De hecho, reveló que en mayo se someterá a nuevas pruebas para comprobar si el tratamiento ha dado los resultados esperados. Entre tanto, mencionó los efectos secundarios de la medicación, algunos tan intensos como alucinaciones: "Es un tratamiento duro porque es una zona delicada. Por ahí pasa la comida y todo".

Al cerrar la entrevista, Belén Rodríguez lanzó una reflexión: "He tenido más apoyo del que me hubiera gustado tener. No sabes lo que es dar el parte diario a cincuenta personas estando muda dos meses y medio".

A pesar de su sentido del humor intacto, confesó estar atravesando una etapa emocional complicada: "Ahora me siento súper sola. Ha estado tan pendiente la gente de mí que ahora me estoy incorporando a mi vida que me ha invadido una sensación de soledad".