David Cantero rompe así con los rumores sobre su salida de Informativos Telecinco

La inesperada salida de David Cantero de 'Informativos Telecinco' ha dado mucho de qué hablar. Tras 15 años de vinculación, la cadena lanzaba un comunicado en el que se anunciaba que el periodista dejaba la cadena de forma fulminante. Una salida por la puerta de atrás que sorprendió a los telespectadores, que no han dejado de crear especulaciones sobre el verdadero motivo de su marcha. Por su parte, David Cantero niega todo tipo de rumores.

Y es que David Cantero tuvo una salida muy silenciosa del programa que presentó durante década y media. Lo hizo sin despedirse oficialmente de su audiencia y terminando su último informativo con un escueto "muchas gracias a todos". Días después, fue su compañera María Casado la que le dedicó unas bonitas palabras en homenaje.

| Instagram: @david_cantero_informativos

Por ello, las especulaciones no han dejado de recorrer las redes sociales desde ese día. Algo que el periodista ha querido zanjar radicalmente con su último comunicado. "Desde hace días es un no parar de informaciones más o menos precisas en los medios. Lo veo con cierta distancia, como si se hablara de otra persona", ha escrito el presentador en su perfil de Instagram.

Ante esto, el periodista asegura que nunca imaginó que su salida puediera provocar "tanta expectación". Aunque se muestra agradecido, también aprovecha para advertir que solo él conoce el verdadero motivo por el que ha dejado Mediaset.

"Solo yo sé las verdaderas razones, los detalles, y no creo que nada de eso tenga demasiada importancia", destacaba en su comunicado. "La vida sigue, el camino es largo y yo avanzo sereno, con la conciencia tranquila y la cabeza alta", ha expresado el periodista, que inició su etapa en Telecinco en 2010. "Cada vez soy más 'perro', un perro viejo y tranquilo que mira la vida con cierto desdén, relativizando casi todo", añadía.

Así, el presentador ha querido romper con todo tipo de rumores y asegura que "no hay nada más". "No hay ni reproches ni arrepentimientos. Insisto, es muy hermoso recibir tanto cariño y respeto, con eso me quedo", zanjaba. Aunque el presentador ha querido acabar así con rumores infundados, su aparición como invitado sorpresa al informativo del sábado volvió a abrir la conversación.