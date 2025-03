David Cantero trenca així amb els rumors sobre la seva sortida d'Informatius Telecinco

La inesperada sortida de David Cantero d''Informativos Telecinco' ha donat molt de què parlar. Després de 15 anys de vinculació, la cadena llançava un comunicat en el qual s'anunciava que el periodista deixava la cadena de forma fulminant. Una sortida per la porta del darrere que va sorprendre els telespectadors, que no han deixat de crear especulacions sobre el veritable motiu de la seva marxa. Per la seva banda, David Cantero nega tot tipus de rumors.

I és que David Cantero va tenir una sortida molt silenciosa del programa que va presentar durant dècada i mitja. Ho va fer sense acomiadar-se oficialment de la seva audiència i acabant el seu últim informatiu amb un escuet "moltes gràcies a tots". Dies després, va ser la seva companya María Casado la que li va dedicar unes boniques paraules en homenatge.

Per això, les especulacions no han deixat de recórrer les xarxes socials des d'aquell dia. Una cosa que el periodista ha volgut tancar radicalment amb el seu últim comunicat. "Des de fa dies és un no parar d'informacions més o menys precises als mitjans. Ho veig, ho escolto i ho llegeixo amb certa distància, com si es parlés d'una altra persona", ha escrit el presentador en el seu perfil de Instagram.

Davant d'això, el periodista assegura que mai va imaginar que la seva sortida pogués provocar "tanta expectació". Encara que es mostra agraït, també aprofita per advertir que només ell coneix el veritable motiu pel qual ha deixat Mediaset.

"Només jo sé les veritables raons, els detalls, i no crec que res d'això tingui massa importància", destacava en el seu comunicat. "La vida continua, el camí és llarg i jo avanço pel serè, amb la consciència tranquil·la i el cap alt", ha expressat el periodista, que va iniciar la seva etapa a Telecinco el 2010. "Cada vegada sóc més 'gos', un gos vell i tranquil que mira la vida amb cert menyspreu, relativitzant gairebé tot", afegia.

Així, el presentador ha volgut trencar amb tot tipus de rumors i assegura que "no hi ha res més". "No hi ha ni retrets ni penediments. Insisteixo, és molt bonic rebre tant d'afecte i respecte, amb això em quedo", tancava. Encara que el presentador ha volgut acabar així amb rumors infundats, la seva aparició com a convidat sorpresa a l'informatiu de dissabte va tornar a obrir la conversa.