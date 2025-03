Comunicado de David Cantero tras su fulminante salida de Informativos Telecinco

David Cantero ya no estará al frente del fin de semana en Informativos Telecinco junto con María Casado. Era la noticia que por sorpresa saltaba ayer en torno a las seis de la tarde. Mediaset informó en un comunicado que llegó a un acuerdo para finalizar la etapa profesional del periodista tras casi 15 años de trayectoria.

Durante este tiempo, David Cantero ha sido una figura clave en Informativos Telecinco. El periodista llegó al grupo en 2010 para presentar la edición del mediodía, donde estuvo hasta 2023. Fue en el inicio de 2024 cuando saltó al fin de semana, en esta última etapa acompañado junto a María Casado, que aterrizó en septiembre en Informativos Telecinco.

Un día después de la sorpresa, el periodista ha querido emitir un comunciado en sus redes sociales explicando las razones del adiós a la que ha sido su casa. Así, David Cantero ha roto su silencio en un vídeo casero desde el sofá de su casa en "el primer día de su nueva vida".

| Instagram: @david_cantero_informativos

"La vida es una sucesión de cambios más o menos inesperados, trascendentales y este lo es", ha comenzado relatando el rostro de Telecinco. "Empiezo una nueva etapa, ayer saltó la noticia y desde ese momento he recibido centenares de mensajes, llamadas. Tantísima gente que no he podido apenas atender tanto cariño como es debido", prosigue el comunicador en un intento de agradecer todo el apoyo.

"Algo he debido hacer bien... Ya sabéis que soy discreto, me he ido sin hacer ningún ruido, casi en silencio [...]Os agradezco cada muestra de aprecio e interés tanto desde dentro como desde fuera", refiriéndose a su última emisión donde no se despidió publicamente hasta que la cadena lo quiso hacer público.

De esta forma, David Cantero ha querido agradecer todo lo vivido: "Me voy de Mediaset tranquilo y agradecido. Han sido quince años extraordinarios y dejo atrás infinidad de buenos recuerdos y momentos. Amigos y compañeros que echaré muchísimo de menos".

| Mediaset

"Son situaciones siempre emotivas y se viven con mucha intensidad, pero yo lo llevo con calma", confiesa el presentador en esta nueva etapa a la que se enfrenta. Además, se siente orgulloso de haber formado parte de la historia de Telecinco justamente cuando la cadena celebra sus 35 años: "Me alegra formar parte de su historia de alguna manera. Me he ido pero ahí está mi legado".

"Esta ha sido una separación de mutuo acuerdo, amistosa, acordada. Dura, claro está, pero amable". No me he jubilado, no está en mis planes. Simplemente he entrado en una nueva etapa. Las cosas cambian, cambian las circunstancias, cambian las dinámicas empresariales... personales también. La tele no para de cambiar. A veces hay que tomar este tipo de decisiones, que son difíciles, pero se ha hecho de forma sensata y meditada por ambas partes", rafitica David Cantero.

También ha querido dedicar unas palabras a su compañera María Casado: "Dejo atrás un buen pedazo de mi vida, dejo un poco viuda a mi queridísima María Casado, que seguiréis teniendo cada fin de semana allí con su extraordinaria simpatía, su ternura, su absoluta profesionalidad. La voy a echar muchísimo de menos, aún más después de este reencuentro y de ese proyecto tan peculiar que pusimos en marcha junto al editor".

| Telecinco

También para la que fue su compañera casi 13 años, Isabel Jiménez: "El equipo del finde ha sido maravilloso conmigo, no puedo decir más. Y como no, echaré muchísimo de menos a mi buena amiga Isabel Jiménez, con la que he compartido mano a mano la mayor parte de esta fantástica aventura, casi 13 años. Isa y yo vamos a seguir unidos después de este tiempo impecable e inolvidable, como tanta gente que dejo atrás, que de alguna manera vamos a seguir unidos".

"Mis mejores deseos a esa gran familia que es Mediaset, que ha sido mi familia y a esa cadena de televisión que va a formar parte siempre de mi vida", ha proseguido ratificando.

| Mediaset

En cuanto a su próximo proyecto: "Tengo mucho que dar todavía, mucho que contar, mucho que escribir... Mucho que crear. Mucho que disfrutar, y espero que de alguna manera sigáis acompañándome, imagino que habrá algunas sorpresas. Siempre he sido un superviviente y lo voy a seguir siendo", ha sentenciado.

Son muchos los compañeros que le han dejado una muestra de apoyo en los comentarios como Dani Martínez, "Eres grandioso", Carmen Chaparro, "Te deseo todo lo mejor" o su querida Isabel Jiménez: "Pues ya estaría… no? Gracias por tanto. Te quiero, amigo. Lo demás ya está dicho".