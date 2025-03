Pepe Ribagorda rompe su silencio tras la salida de Cantero de Informativos Telecinco

El paso de David Cantero como presentador de 'Informativos Telecinco' llegaba a su fin inesperadamente el pasado domingo. Una salida tan fulminante como silenciosa en la que el presentador, que llevaba 15 años en Mediaset, no podía ni despedirse formalmente de los espectadores. Por supuesto, esto levantaba las alarmas entre los espectadores qué se preguntaban qué había pasado con el presentador.

El último en pronunciarse ha sido Pepe Ribagorda, otro mítico presentador de los informativos que también abandonaba la cadena el año pasado. Lo ha hecho tras el vídeo de despedida que David Cantero publicaba posteriormente en sus redes sociales. "Son decisiones que toma una dirección que está en su derecho de renovar o cambiar", declaraba ante los micrófonos de EuropaPress.

"Gente de su experiencia yo creo que se debería aprovechar y mantener", añadía el presentador, dándole valor a la trayectoria de David Cantero. "Son muchas décadas dedicado a la información y es una experiencia que hay que aprovechar", decía, refiriéndose también a su propia salida de 'Informativos Telecinco'.

El periodista también se ha mostrado crítico con la nueva dirección, a la que acusa de buscar que "todo el mundo tiene que ser joven" y no valorar la experiencia profesional. "He trabajado con él, no directamente pero sí en los mismos informativos y juntos conformamos una época en la que fuimos referentes en casi todas las franjas", aclaraba el periodista.

"Tengo una buena consideración hacia él", declaraba Pepe Ribagorda, que volvía a insistir en la importancia de cuidar perfiles como el suyo, que llevan años de trayectoria a sus espaldas . "Son consideraciones que toma la empresa, que está en su derecho y hay que respetarlas", concluía el presentador, que también ha asegurado no haber podido hablar con David Cantero.

Una salida que ha pillado por sorpresa y que deja a María Casado en busca de un nuevo compañero para los fines de semana. "Sabéis que soy muy discreto, me he ido sin hacer ruido, casi en silencio", se pronunciaba también el periodista tras hacer pública su salida. El periodista ha aprovechado para agradecer todas las muestras de efecto recibidas y asegurando que ahora "empieza una nueva etapa".