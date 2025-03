Sale a la luz la famosa con la que Manuel tuvo un affaire antes de 'Supervivientes'

'Fiesta' ha sacado a la luz el tórrido encuentro de Manuel González con una conocida ex amiga de Isabel Pantoja. El historial amoroso de Manuel siempre ha dado mucho de qué hablar: desde Lucía Sánchez a Anita Williams, con la que protagonizó un tenso reencuentro en 'Supervivientes'. Ahora es el turno de una famosa cara de Telecinco de desvelar todos los detalles de su noche con el ex participante de 'La Isla de las Tentaciones'.

La misteriosa celebrity de la que hablamos es Begoña Gutiérrez, que ha admitido ser la "tentadora senior" de Manuel. La que fuera amiga de Isabel Pantoja y parte de su equipo ha acudido al programa de Emma García para hablar por primera vez de ese tórrido encuentro.

Hace unos meses, 'Socialité' mostraba unas imágenes de Begoña y Manuel González disfrutando de una intensa noche de fiesta. En el vídeo, se puede ver a ambos bailando muy pegados y dejándose llevar por la pasión. "Desde que Begoña lo vio se quedó como una gata en celo y dijo 'ese es para mí'", narraba una de las testigos de la discoteca.

Haciendo gala de su sentido del humor, la ex del clan Pantoja ha contado con pelos y señales cómo surgió este inesperado affaire entre ambos.

| Mediaset

"Aquello fue muy tórrido para mí y también muy inesperado. Los dos hicimos un reality aunque en ediciones distintas y nos invitaron a los dos a un bolo en Tenerife", explicaba. Después de recorrer la isla juntos, ambos acudían a la discoteca de las polémicas imágenes.

"Yo le dije que yo iba a ser su tentadora senior y él me dijo que yo no iba a ser capaz... a los cinco minutos él ya estaba con el pantalón roto", se reía Begoña Gutiérrez sobre el encuentro". ¿Para qué perder el tiempo?", decía la empresaria, que aseguraba que "las del norte" también son fogosas.

Tan solo unos días después de que las imágenes salieran a la luz, fue el propio Manuel el que se pronunciaba sobre el encuentro. A través de su canal de mtmad, el ex tentador aseguraba que ella le había mentido con su edad.

"No me siento orgulloso de liarme con alguien que es más mayor que mi madre", le achacaba el joven. Begoña Gutiérrez, que actualmente tiene 66 años, se ha sentido muy ofendida ante estas palabras. "Que no diga que no quiere saber nada de mí porque un año después sigue escribiéndome que quiere verme", ha desvelado, dejando en shock a todos los colaboradores.