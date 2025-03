María Casado paraliza Informativos Telecinco con unas palabras para David Cantero

El pasado jueves, Mediaset sorprendió con un comunicado en el que anunciaba la salida de David Cantero de Informativos Telecinco después de casi 15 años. La noticia resultó inesperada y llegó solo unos meses después de su reencuentro con María Casado en la edición del fin de semana. David Cantero explicó a sus seguidores que su marcha se había producido de mutuo acuerdo aunque dejó claro que no se retiraba, sino que quería iniciar una nueva etapa profesional.

Su despedida fue discreta, fiel a su estilo. Sin que nadie lo notara en ese momento, el domingo cerró el informativo con un escueto "gracias por todo". Sin homenajes ni despedidas solemnes, prefirió marcharse de manera silenciosa.

Sin embargo, este sábado 8 de marzo, María Casado quiso romper ese silencio y rendirle un pequeño homenaje en el informativo. La periodista, con quien compartió plató tanto en Telecinco como en su etapa en TVE, encontró una manera especial de recordarlo. María Casado vistió un traje rosa en el día Internacional de la Mujer, y añadió un detalle muy simbólico: una corbata negra.

| Mediaset

Al final del informativo, explicó su significado a los espectadores: "Para mí hoy es una despedida poco habitual. Ya lo ven, estoy sola. Pero si se han dado cuenta igual mi look les ha gustado. No sé si ustedes ya habrán sospechado de quién es esta corbata. No está hoy conmigo, es de David, pero yo hoy tenía esa necesidad de sentirlo cerquita y por eso me la he puesto".

"Voy a aprovechar para decir que David ya saben es un señor, es un caballero como lo ha sido siempre. Se ha despedido como él hace siempre, en silencio, casi de puntillas, en eso somos bastante iguales. Pero hoy ha sido un día difícil para mí, solo quiero decirle que le quiero mucho, que le echo mucho de menos igual que todo el equipo y seguramente como ustedes en casa", añadió con la voz quebrada.

Antes de cerrar el informativo, María Casado quiso enviarle un mensaje personal a su amigo: "Pero nada David que disfrutes de la vida como tú sabes, aquí tienes unos amigos. A ti te voy a ver en los bares que lo sepas. Y a ustedes también les digo que no me dejen solita, ustedes no. Gracias y buenas tardes, nos vemos luego".