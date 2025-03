Primeras palabras Isabel Jiménez tras la salida de David Cantero de Telecinco

David Cantero dijo adiós el pasado domingo a Informativos Telecinco, en lo que fue su última aparición junto a María Casado. Después de una etapa de 15 años en Mediaset, el presentador sorprendió a la audiencia con su inesperada salida. Ahora, Isabel Jiménez, que compartió muchos de esos años con David Cantero, no tardó en expresarle su cariño y despedirse públicamente.

A lo largo de casi dos décadas, David Cantero se consolidó como una de las figuras más representativas de Informativos Telecinco, junto a otros rostros como Pedro Piqueras o José Ribagorda. El propio presentador compartió en sus redes sociales un extenso mensaje para explicar su salida, en el que manifestó: "Me voy de Mediaset tranquilo. Han sido 15 años extraordinarios y dejo atrás buenos recuerdos, buenos momentos y amigos que voy a echar muchísimo de menos".

David Cantero también aclaró que su salida fue "una separación de mutuo acuerdo, amistosa, acordada... dura, pero amable" y dejó claro que "no me he jubilado, no lo tengo en mente de momento". Mediaset, por su parte, agradeció públicamente la dedicación de David Cantero a lo largo de estos años, reconociendo su profesionalismo y deseándole lo mejor en su nueva etapa fuera del grupo.

| Mediaset

De este modo, Isabel Jiménez, que compartió durante 13 años la mesa de Informativos Telecinco con David Cantero, expresó su afecto con un emotivo mensaje en Instagram: "Pues ya estaría... no? Gracias por tanto. Te quiero, amigo. Lo demás ya está dicho", acompañando su texto con algunas imágenes de momentos entrañables vividos junto al presentador.

Por su parte, David Cantero no dudó en responder a la publicación de Isabel Jiménez, agradeciéndole. "Gracias a ti por ser lo mejor de lo mejor, desde el primer segundo hasta esta insólita despedida... love you!", escribió el presentador.

Entre las reacciones a la publicación, destaca el mensaje de Sara Carbonero, que también quiso dedicarle unas palabras a Cantero: "David, compañero, amigo, profesional incansable. Espíritu libre, generoso, inspirador, rebelde. Una de las mejores personas que me he cruzado en mi vida. Eres mucho y la vida te traerá todo lo bueno que mereces. Estoy segura. Te quiero y te admiro".