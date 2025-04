David Broncano da explicaciones tras emitir un programa reserva de 'La Revuelta'

La 1 emitió ayer lunes, 14 de abril, un nuevo programa de 'La Revuelta' con David Broncano. Pero esta vez el teatro no recibió a nadie esa misma tarde para grabar la entrega que se emite cada noche, sino que decidió emitir uno en reserva.

Un programa que tenían grabado como reserva para imprevistos, como ocurrió esta vez. El presentador recibió al comediante del momento, Juan Dávila, y al gallego Abraham Cupeiro, musicólogo que participó en 'Gladiator II'.

Ya lo avisó el conductor de 'La Revuelta' al principio del programa. "Si la gente está viendo en casa esto ahora mismo es que algo ha pasado. El día que se graba esto físicamente se emite otro programa y lo que estamos grabando hoy se puede emitir esta temporada, pero no sabemos cuándo", explicó con intención de aclarar.

Como no pudo ser de otra forma, David Broncano y sus colaboradores bromearon sobre este hecho comentando que fácilmente podían felicitar las vacaciones o la navidad. Y es que a juzgar por el escenario y la mesa, el talk show llevaba pocos meses en emisión. En el programa puede verse claramente la mesa del jiennense sin la infinidad de objetos y regalos que expone ya a estas alturas. Incluso bromeó con Juan Dávila sobre qué pasaría si moría antes de la emisión. "Emitidlo, hay que aprovechar mi muerte", respondió el showman entre risas.

| RTVE

Además, el invitado no solo asistió a un programa que a saber cuándo se emitía, sino que acudió como segunda opción porque otro invitado había fallado a 'La Revuelta': "No solo vienes a un programa que no se sabe cuándo se va a emitir, atemporal, si no que iba a venir otra persona. Doble agradecimiento", reconoció David Broncano.

Tras esta buena sintonía entre los dos cómicos, Juan Dávila habló de su exitoso show, 'La capital del pecado 2.0'. "Empecé actuando en el Arlequín, para 40 personas. De repente empecé a subir vídeos al Tik Tok y empezó a venir gente. El 6 enero del 2023 estaba en el Arlequín y el 29 de diciembre del 2023 estaba actuando para 12.000 cada día".

Hasta hubo tiempo de recordar su pasado como policía en La Moraleja y Alcorcón. David Broncano, Grison y Castella tuvieron el honor de ser cacheados por el invitado. Por suerte todo salió bien. "Yo era policía local de Alcobendas y la Moraleja. Ahí me saqué la carrera de arte dramático".