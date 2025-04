Pablo Alborán revela en 'La Revuelta' qué series rechazó antes de 'Respira' en Netflix

Uno de los cantantes más importantes de nuestro país está de vuelta y no solo en el ámbito musical. Después del parón que decidió tomarse en un principio para componer, Pablo Alborán vuelve con un primer single que avanza su próximo disco. 'Clickbait' es el título de la canción que reflexiona sobre la fama y las consecuencias que esta acarrea.

El artista se encuentra en plena promoción y, en la noche de ayer jueves, 3 de abril, visitó 'La Revuelta'. Hubo tiempo para hablar de su próxima gira anunciada, de sus duros inicios y hasta de uno de sus próximos proyectos fuera de la música en los que está trabajando.

Pablo Alborán lleva mucho tiempo formándose como actor en silencio y por fin este año le ofrecieron un "papel goloso". Formará parte de la segunda temporada de la serie 'Respira' en Netflix, donde dará vida a un cirujano vasco que se enfrenta a una serie de inusitados contratiempos.

Compartirá escenas con actores tan reconocidos como Blanca Suárez, Nawja Nimri, Aitana Sánchez-Gijón o Xoán Fórneas, entre otros. Antes de aceptar este papel, el reciente actor recibió otras ofertas que decidió rechazar, y fue precisamente esto lo que compartió con David Broncano.

| RTVE

Comenzó explicando que hasta el momento no se había iniciado en este mundo porque "me proponían siempre cosas cantando", por lo que para él era hacer lo mismo. También le llegó "un papel de mánager de un artista, pero también tenía que ver" con el universo musical.

Hasta que por fin le llegó esta gran oportunidad "me ha llegado un papel hipergoloso porque le pasa de todo", comenzó explicando. "Es que las series de médicos son bien salseantes", afirmó David Broncano. El presentador trató de obtener algún adelanto sobre la trama, y Pablo Alborán estuvo a punto de caer en la trampa, soltando que tendrá un beso con alguien...

Por último, el cantante aprovechó la ocasión para defender la sanidad pública hilado a este papel y a una situación con un familiar que vivió el año pasado. Por ello, Pablo Alborán está aprovechando su promoción para hablar sobre la importancia de que la gente done médula, algo muy importante que salva vidas y que no es nada doloroso. "Hay que donar, es muy fácil y no es doloroso".