Antena 3 comunica la peor de las noticias para los seguidores de 'Tu Cara Me Suena'

Malas noticias para los seguidores de 'Tu Cara Me Suena' en Antena 3. Hace tan solo dos semanas que el canal estrenó la nueva edición del talent show presentado por Manel Fuentes. Sin embargo, Antena 3 ha decidido cancelar esta semana la emisión de la tercera gala de 'Tu Cara Me Suena'.

El motivo no es otro que el festivo nacional por el Viernes Santo. Todas las cadenas retirarán sus apuestas durante todo el día y estos movimientos también afectará a la franja del prime time. Al ser un día de menos consumo, Antena 3 ha optado por retirar la tercera gala de 'Tu Cara Me Suena'.

Por lo tanto, los espectadores tendrán que esperar al viernes 25 de abril para poder disfrutar de las nuevas actuaciones de los concursantes de 'Tu Cara Me Suena'. No obstante, los usuarios premium de atresplayer sí pueden adelantarse ya a la emisión de la nueva gala de estreno. En su lugar, esta semana, Antena 3 emitirá un refrito con un recopilatorio de las mejores actuaciones de la historia de 'Tu Cara Me Suena'.

| Atresmedia

Lista de imitaciones de la Gala 3 de 'Tu Cara Me Suena'

Bertín Osborne: Antonio Flores

Goyo Jiménez: La la love you (original y copia)

(original y copia) Manu Baqueiro: Viceversa

Yenesi: Yurena (training VIP)

(training VIP) Ana Guerra: Thalía

Melani: La quinta estación

Gisela: Dustin Springfield

Esperansa Grasia: Lola Young

Mikel Herzog JR: Maroon 5

Cabe destacar que el ránking general de 'Tu Cara Me Suena' actualmente lo lideranMikel Herzog JR (46), Melani (42) y Gisela Lladó (40). Están en el centro de la tabla Ana Guerra (31), Esperansa Grasia (30) y Yenesi (28). Finalmente, cierran la lista Bertín Osborne (27), Manu Baqueiro (24) y Goyo Jiménez (20).

En audiencias, 'Tu Cara Me Suena' arrasó en su segunda gala como lo más visto del día con un 22,7% y 2.061.000 seguidores. El talent show de Manel Fuentes consiguió el minuto de oro del día a las 23:20h con 2.591.850 seguidores y un 26,5% de share. 'Tu Cara Me Suena', que lideró la noche, congregó a 5,1M de espectadores únicos.