Los jueces de 'MasterChef' critican en 'La Revuelta' el retraso de su programa

Este miércoles, 'La Revuelta' con David Broncano contó con la presencia de los jueces de 'MasterChef', Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz. Estos acudieron para promocionar la nueva temporada del talent culinario, que se estrenó el lunes. A pesar de estar en RTVE, no dudaron en expresar su opinión sobre los horarios de emisión del programa, lanzando críticas a la directiva.

De este modo, fue Jordi Cruz quien no dejó pasar la oportunidad de reclamar el retraso en el inicio de 'MasterChef'. "Estaba viendo el programa y no dijiste 'ahora vienen los de MasterChef'", comentó, a lo que David Broncano respondió que sí lo habían anunciado con un faldón informativo. "Que pusiste a la del arpa y está bien, pero nos retrasaste veinte minutos, pájaro", insistió el chef.

En tono distendido, Pepe Rodríguez lanzó una petición directa: "David, cuídanos un poco". David Broncano no dudó en responder: "Si os he traído a que promocionéis 'MasterChef', ¿qué más queréis?". Sin embargo, los jueces aprovecharon para devolverle la pregunta: "¿Vosotros decís 'antes de nosotros ha estado 'La Revuelta', excelente programa'?", a lo que Pepe Rodríguez respondió con ironía: "Nosotros hacemos al contrario: terminamos y decimos 'y ahora empiezan las mañanas de La 1'".

| RTVE

Cuando David Broncano les preguntó por la competencia de 'MasterChef', Pepe Rodríguez admitió que no estaba pendiente de los rivales. "No lo sé, te digo la verdad. Otras veces, cuando hay formatos fuertes como 'Gran Hermano' o 'Supervivientes', sí que pienso 'vamos contra estos bestias'. Pero hemos sido líderes en audiencia, para ser un late night no está mal, eh", comentó.

"¿Qué queréis que haga con el programa? ¿Que acabe un poco antes, habéis dicho?", preguntó David Broncano en 'La Revuelta'. "¿A qué hora soléis acabar?", replicó Samantha Vallejo-Nágera. "Sobre las 23h", respondió el presentador. "Bueno, el otro día eran y...", dejó caer la chef, insinuando que el programa se alargó más de lo habitual.

Para cerrar el tema, David Broncano explicó que la duración de 'La Revuelta' no dependía solo de él: "Bueno, el lunes podemos hacerlo más corto. Hay que hablarlo con la gente de programación, pero si os viene bien a vosotros, pues ya está". Finalmente, Samantha Vallejo-Nágera concluyó con una propuesta: "Pues eso, que nos anuncies, que lo hagáis más corto y os vengáis un día a catar".