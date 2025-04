Mario Vaquerizo estalla contra David Broncano tras ser rechazado en 'La Revuelta'

Tras el inesperado éxito de 'La Revuelta', todos quieren sentarse con David Broncano. Desde Carmen Lomana a Mario Jefferson, son muchos los personajes televisivos que han expresado su deseo de ir como invitados al programa de La 1. Ahora, ha sido el turno de Mario Vaquerizo, que aunque se ha mostrado muy crítico en el pasado, no ha dudado en denunciar que no le han invitado.

El cantante de Las Nancys Rubias ya reveló para El País que había intentado que el conocido programa de entrevistas le entrevistara. El marido de Alaska aseguró haberse puesto en contacto con el equipo de 'La Revuelta' para acudir como invitado. Una proposición que no les habría interesado, pues según el artista le dijeron que "no interesaba".

| RTVE

Ahora, Mario Vaquerizo ha vuelto a pronunciarse sobre su supuesto veto en el programa de David Broncano. Lo ha hecho durante una entrevista con 'The Objective', donde le han preguntado si finalmente le habían invitado. "No, ya lo dije una vez", respondía tajantemente. "Yo llamé y dije que quería ir, pero me dijeron que no interesaba", volvía a explicarse.

Intentó ir a 'La Revuelta'

En la misma entrevista, Mario Vaquerizo ha arremetido de nuevo contra el programa, dando a entender que "no encaja con la línea editorial" de la cadena pública. "Si este señor no quiere que vaya a su programa él se lo pierde porque iba a dar una entrevista maravillosa", interpelaba directamente al presentador.

"A lo mejor no hablamos el mismo idioma y no pasa nada", respondía con ironía, en referencia a David Broncano. Aunque el marido de Alaska ha querido recalcar que no quiere "ningún enfrentamiento", no ha dudado en señalar a TVE. "Cada uno hace en su casa lo que quiere, lo que pasa es que estamos en casa de todos y tiene que ir todo el mundo", señalaba él.

Así, el cantante se une a la lista de personalidades que arremete contra el aterrizaje de David Broncano en la cadena pública. Cabe destacar, que Mario Vaquerizo se ha autodefinido como un gran amigo de Pablo Motos y, además, fue colaborador de 'El Hormiguero' durante un par de años. A pesar de todo, por el momento, parece que el equipo de 'La Revuelta' ha hecho caso omiso de sus quejas.