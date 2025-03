Bertín Osborne desvela el gran reto al que se enfrentará en 'Tu cara me suena'

'Tu cara me suena' arranca motores para estrenar su duodécima edición. El talent de imitación de Antena 3 ya ha confirmado su variado casting de celebrities que se enfrentará al "clonador" de esta edición. Entre ellos, sorprende ver el nombre de Bertín Osborne, que desvela su principal miedo antes de comenzar el concurso.

El cantante llega dispuesto a meterse en la piel de todo tipo de artistas y superarse semana a semana. No es el primer año que Bertín Osborne se plantea hacer 'Tu cara me suena'. Ya se lo propusieron el año pasado, aunque tuvo que declinarlo debido a que todavía arrastraba problemas de salud derivada del Covid 19.

Ahora, el concurso le brinda una nueva oportunidad para probarse a sí mismo y el presentador tiene muy claro cuál será su principal handicap. "Siendo cantante, es muy complicado no cantar con tu voz", desvela Bertín Osborne, que asegura que si no fuera cantante, "sería más fácil". Y es que el intérprete de "Tú, solo tú" tiene una de las voces más reconocibles del panorama musical español, lo que supondrá un gran reto para camuflarla.

Sin embargo, también tiene su lado positivo. "Es verdad que hay voces que a mí me van muy bien y tampoco tengo que esforzarme mucho para que la voz salga parecida", reconocía el futuro concursante.

Entre algunos de los artistas a los que le gustaría imitar, el actor destaca algunos de "los músicos que le han acompañado en su vida" como Elvis Presley o Neil Diamond. Sin embargo, él se atreve con todo y le gustaría ponerse a prueba con voces muy diferentes, como la de Willie Nelson. "Son voces distintas o raras que me gustaría poder hacerlas. Con esa voz de vaca que tiene... eso es más divertido porque haces un registro que no has hecho nunca", confesaba.

Así, Bertín Osborne pasa de presentador a concursante y se prepara para una duodécima edición de 'Tu Cara me suena' que promete ser muy intensa. Además, el programa estrena temporada con varios cambios en el jurado.

Tras un año fuera de la vida pública por una enfermedad, Àngel Llàcer vuelve a incorporarse como director del jurado. También se integra Florentino Fernández. Tras concursar en la tercera edición, el cómico ocupará la silla que quedó vacía tras la salida de Carlos Latre.