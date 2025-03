Hugo Sierra reaparece en 'Tardear' con una sentencia directa contra Adara Molinero

Fue la semana pasada cuando Adara Molinero dinamitaba su relación, hasta ahora cordial, con su ex pareja, Hugo Sierra. Con motivo del Día del Padre, la influencer aprovechaba para desvelar que el uruguayo llevaba sin ver a su hijo "dos meses". Unas graves acusaciones que el hombre no dudaba en responder tajantemente.

"Feliz Día del Padre a aquellos que no buscan excusas para desaparecer", publicaba la influencer en sus redes sociales. Un dardo venenoso que acompañaba con una revelación sorprendente: "Feliz día también a los que no llevan dos meses sin ver a sus hijos", decía en referencia a su ex.

Ante esto, Hugo Sierra no se quedaba callado y reaparecía en televisión este viernes. Lo hacía a través de una llamada telefónica en 'Tardear', donde el ganador de 'Gran Hermano' ha cargado duramente contra la madre de su hijo. "Es una desalmada, te puedo eso y poco que agregar", aseguraba el uruguayo a uno de los redactores del programa.

| Instagram: @adara_molinero

Una actitud por parte de Adara Molinero que "no le sorprende nada en este punto", desvelaba. Sin embargo, el que fue concursante de 'Supervivientes' no ha querido dar más detalles de su relación con la joven ni con Martín, su niño de 6 años.

Según Iván García, uno de los colaboradores del magacín vespertino de Telecinco, la pareja ha firmado "un convenio regulador" en el que se prohibiría hablar públicamente del niño. Según el periodista, Adara Molinero estaría harta y pide que se cumple ese convenio, solo que "nunca sabe cuando va a volver a ver a su padre", explicaba.

Un intercambio de acusaciones que llega después de una tregua de paz entre ambas familias. Según revelaba la influencer hace unas semanas, una de las cosas que más agradecía de este proceso era la actitud de la familia de Hugo Sierra.

"¿Sabes de lo que estoy muy orgullosa? De la familia que tiene por parte del padre. Son increíbles y le tratan con un amor y respeto que siempre estaré agradecida", confesaba en el podcast que presenta con su madre en mtmad. Unos meses después, la relación con el padre de su hijo vuelve a saltar por los aires tras las duras acusaciones que vertía en Instagram.