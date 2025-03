Borjamina denuncia el veto de los Mozos de Arousa tras lo ocurrido con Ion Aramendi

Este sábado, Jorge Javier Vázquez acogía a Ion Aramendien su programa, 'Hay una cosa que te quiero decir'. Durante su visita, el presentador vasco se reencontraba con Daniel, un niño de 11 años que ha acabado su tratamiento de leucemia. Sin embargo, el programa también rescataba tiempo para homenajear los dos años de 'Reacción en Cadena' con un video recopilatorio con una gran incógnita: la ausencia de los Mozos de Arousa.

Antes de encontrarse con el niño y su familia, 'Hay una cosa que te quiero decir' quiso hacer un repaso de la carrera de Ion Aramendi en Telecinco. Con Jorge Javier Vazquez, el vasco estuvo recordando su paso como reportero de 'Sálvame' y, más adelante, como presentador de 'Supervivientes'.

| Mediaset

Además, el programa ponía un video recopilatorio de 'Reacción en cadena', con el que lleva dos años en las tardes de la cadena. En dicho video, se mostraba imágenes de Ion Aramendi en su primer día de programa, en 2022, y le seguían imágenes de algunos de los concursantes más recientes. Sin embargo, hubo una gran ausencia que no pasó desapercibida para la audiencia: la de los Mozos de Arousa.

El trío de gallegos, formado por Bruno Vila y los hermanos Rául y Borjamina Santamaría, fue una de las piezas clave del éxito del formato. Los Mozos de Arousa fue el equipo más duradero de la historia de 'Reacción en cadena', acumulando más de 400 programas. Tras un intenso paso en el que se ganaron el cariño de la audiencia, el trío lograba llevarse más de 2,6M de euros.

Por eso, la ausencia del equipo en el vídeo recopilatorio fue algo que llamó la atención de los espectadores. También del propio Borjamina, que no dudó en manifestarse a través de sus redes sociales. El ganador de 'Reacción en cadena' lanzaba un dardo venenoso dirigido a Telecinco en el que se leía: "Mozos who" (en inglés, ¿Mozos? ¿Quién?).

Cabe recordar que la salida del trío de Mediaset no fue tan feliz como cabía esperar. Durante un tiempo, los tres gallegos se convirtieron en algunas de las caras favoritas de Telecinco. Uno de ellos, Bruno Vila, llegó a ser participante de 'Bailando con las estrellas' y llegaron a ser rumoreados para presentar las campanadas.

Algo que finalmente no sucedió y que fue el precursor del veto que sufren los Mozos de Arousa en Telecinco. Según denunció Borjamina en su momento, la cadena habría apalabrado su fichaje para las Campanadas del año pasado pero, a última hora, se echaron atrás. Algo que no sentó nada bien a los tres ex concursantes de 'Reacción en cadena', que se sintieron engañados.