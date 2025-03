Bertín Osborne revela el gran repte al qual s'enfrontarà a 'Tu Cara Me Suena'

'Tu cara me suena' arrenca motors per estrenar la seva dotzena edició. El talent d'imitació d'Antena 3 ja ha confirmat el seu variat càsting de celebrities que s'enfrontarà al "clonador" d'aquesta edició. Entre ells, sorprèn veure el nom de Bertín Osborne, que revela la seva principal por abans de començar el concurs.

El cantant arriba disposat a ficar-se en la pell de tot tipus d'artistes i superar-se setmana a setmana. No és el primer any que Bertín Osborne es planteja fer 'Tu cara me suena'. Ja li ho van proposar l'any passat, encara que va haver de declinar-ho a causa que encara arrossegava problemes de salut derivats de la Covid 19.

Ara, el concurs li brinda una nova oportunitat per provar-se a si mateix i el presentador té molt clar quin serà el seu principal handicap. "Sent cantant, és molt complicat no cantar amb la teva veu", revela Bertín Osborne, que assegura que si no fos cantant, "seria més fàcil". I és que l'intèrpret de "Tú, solo tú" té una de les veus més recognoscibles del panorama musical espanyol, la qual cosa suposarà un gran repte per camuflar-la.

| Atresmedia

Tanmateix, també té el seu costat positiu. "És veritat que hi ha veus que a mi em van molt bé i tampoc he de fer gaire esforç perquè la veu surti semblant", reconeixia el futur concursant.

Entre alguns dels artistes als quals li agradaria imitar, l'actor destaca alguns de "els músics que l'han acompanyat en la seva vida" com Elvis Presley o Neil Diamond. Tanmateix, ell s'atreveix amb tot i li agradaria posar-se a prova amb veus molt diferents, com la de Willie Nelson. "Són veus diferents o rares que m'agradaria poder fer-les. Amb aquesta veu de vaca que té... això és més divertit perquè fas un registre que no has fet mai", confessava.

Així, Bertín Osborne passa de presentador a concursant i es prepara per a una dotzena edició de 'Tu Cara me suena' que promet ser molt intensa. A més, el programa estrena temporada amb diversos canvis en el jurat.

Després d'un any fora de la vida pública per una malaltia, Àngel Llàcer torna a incorporar-se com a director del jurat. També s'integra Florentino Fernández. Després de concursar en la tercera edició, el còmic ocuparà la cadira que va quedar buida després de la sortida de Carlos Latre.