Bertín Osborne sorprende anunciando su marcha de Canal Sur por un motivo de peso

El pasado viernes 14 de febrero, Bertín Osborne sorprendió a la audiencia de Canal Sur al anunciar su despedida temporal de 'El show de Bertín'. Esta decisión llega tras confirmarse su participación en la duodécima edición de 'Tu cara me suena'. Se trata de un compromiso que le obliga a apartarse del programa por un tiempo.

"Chicos, un momento de seriedad. Os tengo que contar algo, ¿vale? Y aprovecho y se lo cuento también al público", comentó el presentador a su equipo antes de compartir la noticia: "Me voy del programa. Voy a hacer un paréntesis en mi vida televisiva".

La reacción de sorpresa en el plató fue evidente, pero Bertín Osborne aclaró que se trata de una ausencia temporal. "Voy a dejar este programa una temporadita. Volveré después, pero el programa sigue", aseguró.

| Canal Sur

El artista quiso transmitir tranquilidad a los seguidores del espacio, asegurando que su continuidad está garantizada. En las próximas semanas se desvelará quién tomará su lugar como conductor de 'El Show de Bertín'. Sin ofrecer demasiados detalles sobre su nuevo proyecto, añadió: "Yo me voy a hacer otra cosa, no puedo contar más. Pero que sepáis que, dentro de cuatro o cinco semanas, ya me despido oficialmente hasta un tiempecito, unos tres meses".

'El show de Bertín' ocupa la franja nocturna de los viernes en Canal Sur desde el estreno de su segunda temporada en septiembre de 2021. La cadena ha decidido realizar este ajuste en la programación para evitar que Bertín Osborne aparezca simultáneamente en dos programas los viernes por la noche. Y es que 'Tu cara me suena' también se emite en esa franja, aunque con episodios grabados, pese a que su final previsiblemente será en riguroso directo, ya en julio.

Recordamos que, en 'Tu Cara Me Suena' Bertín Osborne compartirá escenario con participantes como Ana Guerra, Yenesi, Goyo Jiménez, Melani García, Manu Baqueiro, Gisela, Mikel Herzog Jr y Esperanza Grasia. Todos ellos competirán para alzarse con el título de mejor imitador del país. Además, como novedad, 'Tu Cara Me Suena' también contará con la incorporación de Flo al jurado como sustituto de Carlos Latre, uniéndose a Àngel Llàcer, Chenoa y Lolita.