Antonio Rossi desvela en 'Vamos a ver' una última hora del caso de Anabel Pantoja

La investigación que afecta a Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, sigue avanzando con la incorporación de nuevas pruebas clave en el caso. La Guardia Civil ha entregado al Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial donde se encontraban la influencer y su pareja cuando se percataron de que algo le sucedía a su hija Alma, llevándola posteriormente al hospital. Estas imágenes, según han desvelado en 'Vamos a ver' podrían aportar detalles fundamentales sobre los hechos.

Mientras tanto, David Rodríguez ha regresado a Córdoba para retomar su trabajo, marcando así la primera vez que se separa de Anabel Pantoja y su hija desde que comenzó el proceso. También Merchi, uno de los principales apoyos de la influencer en estos momentos, ha tenido que reincorporarse a su trabajo. De este modo, han dejado a Anabel Pantoja en Gran Canaria afrontando la situación, aunque un amigo ha acudido para que no esté sola.

A pesar de los rumores de crisis en la pareja, Anabel Pantoja y David Rodríguez han sido vistos este fin de semana disfrutando de una jornada en la playa junto a su hija Alma, tratando de encontrar un momento de calma en medio de la presión mediática. No obstante, las especulaciones sobre su relación continúan, alimentadas por la distancia temporal entre ellos.

| Mediaset

Este lunes, Anabel Pantoja salió de su casa para desmentir tajantemente cualquier tipo de crisis con su pareja: "Estoy bien y voy a hacer mi vida como os he dicho. Sé que estáis aquí por obligación y creo que no tenemos que dar explicaciones de cada paso que demos. Esto parece una película... Yo estoy bien y afronto esto como siempre, como llevamos dos años haciéndolo y no voy a dar más explicaciones", ha afirmado con rotundidad.

De este modo, en 'Vamos a ver', Antonio Rossi ha respaldado estas palabras: "Hay un mensaje de querer decir que estamos bien, que estamos tranquilos, la vida sigue y continúa y en esas están. David, a priori vuelve mañana de Córdoba, que ha ido a trabajar. No hay crisis y hasta donde yo sé no hay mala historia".

"Es autónomo, tiene que trabajar, llevaba once semanas de baja. Ha hecho algo diferente respecto antes de ser papá que es acortar el tiempo de sus consultas. Normalmente estaba hasta miércoles o jueves en Córdoba, pero ha concretado todas sus citas en dos días para mañana miércoles regresar. Lo que haría cualquier padre que tiene que gestionar una agenda y quiere estar el mínimo posible fuera de su casa", aclaraba Sandra Aladro en 'Vamos a ver'.