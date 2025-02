Sonsoles Ónega rescata a una colaboradora que abandonó forzosamente 'Y ahora Sonsoles'

Programas como 'Y ahora Sonsoles' destacan en gran medida por sus colaboradores. Algunos aportan humor, otros la más pura actualidad y otros glamour. Es el caso de Carmen Lomana, la celebritie participó brevemente como colaboradora en el estreno del programa en 2022, con una aparición corta pero intensa.

Recordemos que en noviembre de 2022, Carmen Lomana anunciaba su cesión a participar en el magazine ante el ninguneo de la dirección del programa. Ocurrió apenas un mes después de su estreno. Una polémica salida que no dejó indiferente a nadie.

Y todo porque sintió que no era respetada al intentar participar de manera fallida en los temas de debate: "A mí me gustaría venir desde el principio para hablar. Tengo suficiente criterio como para poder hablar de todo. Si estorbo, me voy, pero no voy a venir a hacer el paripé", reprochó en directo ante Sonsoles Ónega.

Además, quiso aclarar que el problema estaba en la dirección y no en la presentadora: "Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan ahí también. Pero la directora Patricia Lennon no me quiere. Prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme".

| Atresmedia

Ahora, tres años después, parece que ha regresado como colaboradora para demostrar que, a veces, las segundas partes sí son buenas, como destacó Sonsoles Ónega: "Vamos a desafiar eso de que las segundas partes nunca fueron buenas".

Eso sí, ha vuelto al programa que juró que nunca volvería porque la dirección ya no es la misma. Su reaparición ha sido este mismo lunes y se espera que este regreso sea de continuidad. De todas formas, la nueva colaboradora no se ha mantenido fuera del foco mediático. Ya sea en una cadena u otra, Carmen Lomana ha seguido pisando platós de televisión y más ahora con el estreno de su nuevo libro.

De hecho hace menos de un mes ofrecía una de sus entrevistas más personales en este programa: "Es volver a casa", ha dicho la aristócrata. Motivo por el que la colaboradora podría haber vuelto a Antena 3.