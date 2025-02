Anabel Pantoja se pronuncia en 'Vamos a ver' sobre su crisis con David Rodríguez

Los rumores de crisis entre Anabel Pantoja y David Rodríguez han cobrado aún más fuerza en los últimos días. Especialmente tras conocerse que el fisioterapeuta ha regresado a Córdoba para retomar su trabajo después de haber sido padre. A pesar de las especulaciones sobre su relación, la pareja fue vista este fin de semana en la playa junto a su hija Alma, demostrando que siguen compartiendo momentos en familia.

De este modo, este lunes 10 de febrero, Anabel Pantoja se pronunció al respecto y negó categóricamente que existan problemas en su relación. "Estoy bien y voy a hacer mi vida como os he dicho. Sé que estáis aquí por obligación y creo que no tenemos que dar explicaciones de cada paso que demos. Esto parece una película... Yo estoy bien y afronto esto como siempre, como llevamos dos años haciéndolo y no voy a dar más explicaciones", añadió la influencer.

En 'Vamos a ver', Patricia Pardo analizó la situación y señaló que las imágenes de la familia unida reflejan una relación estable. "Yo les veo felices y enamorados. Ellos lo han repetido hasta la extenuación, que de crisis absolutamente nada", decía la presentadora.

"Que David se marche de la isla y retome su vida laboral va a avivar los rumores de crisis. Las imágenes lo dicen todo, este fin de semana se les ve como una pareja feliz, arropándose y disfrutando de su niña. Ya lo decía en sus redes sociales, la de veces que en una sala de espera hemos soñado con este momento. También es lo justo celebrar la vida y la normalidad", comentó Patricia Pardo en 'Vamos a ver'.

Por su parte, Antonio Rossi también aportó su opinión sobre la situación. "Todos sabemos que una situación así nos puede afectar, pero de ahí a hablar de una crisis real y que el traslado a Córdoba signifique casi que David abandona a Anabel hay una gran distancia", dijo el colaborador.

Sandra Aladro también ofreció información sobre la vuelta de David Rodríguez a su trabajo en Córdoba: "Tiene citas en la clínica de fisioterapia y tiene cerrados varios clientes. No sé cuáles son sus condiciones en esta clínica, pero sé que trabaja con agenda".

No obstante, también ha destacado su cambio de actitud: "Los compañeros que están en Canarias viviendo esto de cerca sí que han notado un cambio en David y esa tranquilidad con la que se le veía al principio, le va pesando. Ya no se para a hablar y, aunque no ha perdido la compostura, sí que le va pesando. Será una cuestión de tiempo saber cuánto va a afectar esto a la convivencia de la pareja".