El dato de Marisa Martín Blázquez que da un giro a la historia de Anabel Pantoja

En medio de la polémica que rodea a Anabel Pantoja y David Rodríguez por la investigación judicial que enfrenta la pareja debido a las lesiones que presentaba su hija Alma al ser ingresada en el Hospital Materno Infantil, nuevas informaciones han salido a la luz. Este lunes, Marisa Martín Blázquez ha dado en exclusiva en 'Tardear' una noticia que podría marcar un punto de inflexión en la relación de Anabel Pantoja con su entorno más cercano.

Durante el fin de semana, se conoció que David Rodríguez abandonaba Gran Canaria para trasladarse a Córdoba y retomar su trabajo. Esta decisión generó especulaciones sobre una posible crisis entre la pareja y las dificultades que estarían enfrentando sus respectivas familias. Sin embargo, la información aportada por Marisa Martín Blázquez en 'Tardear' ha dado un nuevo giro a la historia.

"Podemos afirmar que se ha abierto un cisma familiar porque Merchi no quiere saber nada del padre de su nieta", aseguró la colaboradora de 'Tardear' en su intervención. Además, expuso detalles sobre la tensa dinámica familiar: "Hemos hecho un recopilatorio de las últimas circunstancias y llamaba la atención como Anabel comía con su madre, después como estaba con David y con la familia de David. Este sábado se hace una despedida en la que estaban los padres de David y varios amigos de Anabel y no estaba Merchi".

| Mediaset

La clave de este distanciamiento parece estar en la declaración judicial de David Rodríguez, que habría provocado la reacción de Merchi, madre de Anabel Pantoja. "Se ha enterado de que de alguna manera en la declaración que hace David cuando les llaman a prestar declaración en el juzgado le nombra. Parece que a Merchi eso no le sienta bien", añadía Marisa Martín Blázquez.

"Es verdad que antes de que la nena fuera ingresada, la situación de Anabel, recién parida con como tiene las hormonas, cansada, a lo mejor los que más se hacían cargo de la pequeña podían ser Merchi y David por las situaciones de cuando las madres damos a luz", explicaba la periodista en 'Tardear'.

No obstante, Marisa Martín Blázquez se mostró prudente al abordar el contenido específico de la declaración de David Rodríguez. "Yo lo que digo es que en la declaración de David no hubo ninguna intención de dejar mal a Merchi. Otra cosa es que en el transcurso del interrogatorio se pregunte y se interprete por parte de los que interrogan alguna cosa que a Merchi no le hace ninguna gracia", explicó.

Marisa Martín Blázquez subrayó que no solo fue el hecho de ser mencionada lo que habría molestado a Merchi, sino también la referencia a Anabel Pantoja dentro de la declaración. "No solamente no le gusta porque le nombre en una circunstancia, que insisto que no fue intencionadamente, sino que también se hace referencia a Anabel sin ninguna intención y eso a Merchi no le sienta bien", concluyó la colaboradora de 'Tardear'.