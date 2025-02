Nadie esperaba las palabras directas de Raquel Bollo sobre Anabel Pantoja en 'Tardear'

Raquel Bollo ha reaparecido en televisión y lo ha hecho como colaboradora en la mesa VIP de 'Tardear' con Frank Blanco y Verónica Dulanto. Su regreso ha coincidido con la actualidad que envuelve a Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, que se encuentran en el centro de la polémica debido a una investigación judicial.

Durante su intervención, Raquel Bollo habló sobre la pareja y la complicada situación que atraviesan. "Yo te puedo decir que el tiempo que yo he estado allí, yo no he visto nada de lo que se está comentando de diferencias entre familias o entre ellos... Todo lo que he visto es todo lo contrario. Con lo cual, es de lo que te puedo hablar. He visto cariño y unión en unos momentos muy difíciles. No he visto nada raro", explicaba

Raquel Bollo también quiso destacar el difícil papel de David Rodríguez: "Hay que entender que si para Anabel está siendo duro que está acostumbrada a trabajar en los medios, para él también está siendo muy duro porque no conoce este mundo. Viven allí encerrados y sin tener vida normal. Pienso que la mente de las personas también necesitaba airearse".

De este modo, justificó la decisión del fisioterapeuta de regresar a su puesto de trabajo en Córdoba en un momento clave de la investigación. "Necesita coger fuerza en Córdoba, con su familia, para volver a ir", añadió la colaboradora de 'Tardear'.

Frank Blanco, en plena conversación, reforzó su argumento señalando: "Al final si tienes que ir a trabajar, tienes que ir a trabajar". Por su parte, Leticia Requejo quiso ahondar en la cuestión legal que rodea a la pareja, preguntándole a Raquel Bollo sobre el hecho de que cada uno cuente con una defensa independiente y de que el foco de la investigación apunte a David Rodríguez.

"La verdad que es duro, porque yo puedo entender que las leyes son como son. A veces tenemos una parte de responsabilidad y otra que no te la esperas. Al final todo se hace como una bola y es muy difícil quitarte el cartel cuando, de una manera, te lo ponen", respondió Raquel Bollo.

Asimismo, defendió la decisión de la pareja respecto a su estrategia legal: "Entiendo que están en manos de grandes profesionales. Si su defensa va cada uno por un lado, tendrán los motivos y será lo mejor". Sin embargo, Marta López expresó su desacuerdo con la decisión de regresar a su trabajo: "A mí me parece una excusa, siendo su jefa Mariló que la está protegiendo de todo".