La confesión de Isa Pantoja sobre el sexo de su bebé con Asraf Beno que nadie esperaba

Isa Pantoja se acerca a su quinto mes de embarazo. La joven espera a su segundo hijo a mediados de año, por lo que se encuentra a escasos de meses de dar luz. Normalmente, en momentos tan avanzados del embarazado, las familias ya pueden conocer el sexo de su bebé, sin embargo Isa Pantoja y Asraf Beno todavía no han querido saberlo.

"Solo uno de mis mejores amigos, Germán, conoce el sexo del bebé", ha declarado la hija de la tonadillera en 'Vamos a ver', donde colabora. El tema lleva levantando especulaciones desde hace unos días, cuando Anuar Beno, hermano del padre, aseguraba estar deseando darle la bienvenida "al bebé".

Al referirse al bebé en masculino, algunos medios y espectadores lo tomaron como una confirmación de que sería un chico. Sin embargo, Isa Pantoja lo ha desmentido en su programa, asegurando que todavía no lo saben. También ha querido aclarar el porqué de esta decisión.

| Instagram, @isapantojam

"Se supone que íbamos a hacer una fiesta de revelación de género", aclaraba la joven, asegurando que ni ella misma lo sabía aún y que estaba "deseando" saberlo. Sin embargo, la difícil situación por la que está pasando su prima, Anabel Pantoja, ha postergado el momento.

"Tal y como estaba la situación, tampoco me parecía el momento para hacer la fiesta", ha declarado Isa Pantoja, en referencia a la situación judicial de la familia. Y es que hace unas semanas conocíamos la decisión del Tribunal de investigar a Anabel Pantojaja y su pareja, David Rodríguez, por posibles malos tratos.

Tras todo lo ocurrido, Isa Pantoja no sabe si podrá hacer el 'gender reveal', aunque asegura que es algo que le haría ilusión. "No quiero renunciar a esta celebración porque durante mi primer embarazo no pude vivirlo como yo quería, no fueron unos meses muy bonitos", explicaba.

Sin embargo, la hija de la tonadillera lo tiene muy claro. Ella prefiere tener otro niño. Sería el segundo, pues su primer hijo, fruto de la relación con Alberto Isla, ya tiene 10 años. Por su lado, Asraf Beno no está de acuerdo: prefiere una niña. Por el momento, la pareja tendrá que esperar a que la situación mejore para dar a conocer el sexo de su futuro bebé.