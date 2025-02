Antonio Rossi revela a 'Vamos a ver' una última hora del cas d'Anabel Pantoja

La investigació que afecta Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, continua avançant amb la incorporació de noves proves clau en el cas. La Guàrdia Civil ha lliurat al Jutjat d'Instrucció número 4 de San Bartolomé de Tirajana les gravacions de les càmeres de seguretat del centre comercial on es trobaven la influencer i la seva parella quan es van adonar que alguna cosa li passava a la seva filla Alma, portant-la posteriorment a l'hospital. Aquestes imatges, segons han revelat a 'Vamos a ver' podrien aportar detalls fonamentals sobre els fets.

Mentrestant, David Rodríguez ha tornat a Còrdova per reprendre la seva feina, marcant així la primera vegada que es separa d'Anabel Pantoja i la seva filla des que va començar el procés. També Merchi, un dels principals suports de la influencer en aquests moments, ha hagut de reincorporar-se a la seva feina. D'aquesta manera, han deixat Anabel Pantoja a Gran Canària afrontant la situació, encara que un amic ha acudit perquè no estigui sola.

Malgrat els rumors de crisi en la parella, Anabel Pantoja i David Rodríguez han estat vistos aquest cap de setmana gaudint d'una jornada a la platja juntament amb la seva filla Alma, intentant trobar un moment de calma enmig de la pressió mediàtica. No obstant això, les especulacions sobre la seva relació continuen, alimentades per la distància temporal entre ells.

| Mediaset

Aquest dilluns, Anabel Pantoja va sortir de casa seva per desmentir rotundament qualsevol tipus de crisi amb la seva parella: "Estic bé i faré la meva vida com us he dit. Sé que esteu aquí per obligació i crec que no hem de donar explicacions de cada pas que fem. Això sembla una pel·lícula... Jo estic bé i afronto això com sempre, com portem dos anys fent-ho i no donaré més explicacions", ha afirmat amb rotunditat.

D'aquesta manera, a 'Vamos a ver', Antonio Rossi ha recolzat aquestes paraules: "Hi ha un missatge de voler dir que estem bé, que estem tranquils, la vida segueix i continua i en aquestes estan. David, a priori torna demà de Còrdova, que ha anat a treballar. No hi ha crisi i fins on jo sé no hi ha mala història".

"És autònom, ha de treballar, portava onze setmanes de baixa. Ha fet alguna cosa diferent respecte abans de ser pare que és escurçar el temps de les seves consultes. Normalment estava fins dimecres o dijous a Còrdova, però ha concretat totes les seves cites en dos dies per demà dimecres tornar. El que faria qualsevol pare que ha de gestionar una agenda i vol estar el mínim possible fora de casa seva", aclaria Sandra Aladro a 'Vamos a ver'.