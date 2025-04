María Patiño: 'Le he dicho a Jorge Javier que voy a ganar y me ha dicho que me relaje'

María Patiño aterriza por primera vez en La 1 como una de las presentadoras de 'La Familia de la Tele'. La periodista, junto al equipo de 'Sálvame' y 'Ni que fuéramos', llega a las tardes de La 1 con este nuevo proyecto. Un formato con el objetivo de entretener a los espectadores en la franja de 18:30h a 20:30h, que contará con un express a las 17h y una emisión en RTVE Play.

En una entrevista en TVeo, María Patiño hace balance y adelanta sus sensaciones ante el estreno de 'La Familia de la Tele' el próximo martes 22 de abril. Además, también se pronuncia sobre competir directamente contra Jorge Javier Vázquez y Sonsoles Ónega.

¿Estás nerviosa?

Es algo nuevo y no sé exactamente qué es lo que piden de mí. Soy una persona que estoy bastante más inseguridad de lo que a veces proyecto, ahora mismo, por ejemplo, tengo las manos sudadas. Pero me parece que es bueno, porque si no es como si fuese un proyecto más. Yo me pongo nerviosa con casi todo lo que he hecho.

| Europa Press

Estás diciendo últimamente que por fin te crees presentadora. ¿Qué ha pasado para que te lo hayas creído ahora una vez fuera de Mediaset?

En 'Ni que fuéramos' me di cuenta de que teníamos muy pocos medios, sin cue, prácticamente sin publicidad, con cámaras fijas cuatro horas... Todo se proyecta en ti, no puedes mirar el móvil, no te puedes rascar la oreja... Decía: ostras, va a ser que algo de tele sé.

¿En algún momento en 'Ni que fuéramos' tenías la sensación de que tenías que hacer show y dar espectáculo?

Eso es lo bueno del directo, cuando veo a la gente que nos miramos, ese silencio que hay en las reuniones y te das cuenta de que algo está pasando, que hoy toca un coñazo de programa. En ese momento siempre ocurre algo. Ahora mismo cualquier elemento que me rodea me sirve para engancharme a algo. Siempre hay algo que me sirve de elemento para tocarme las narices.

| Canal Quickie

¿Crees que en TVE vas a poder haciéndolo?

Esa es la pregunta del millón. Yo siempre digo que hay muchas líneas editoriales, también en la revista del corazón. De hecho, la portada de Leonor no ha salido en las revistas que tenían que haber salido y eso es porque hay la misma censura, pero no vista, ni analizada, como parece ser que solo está enfocada en TVE, que yo no la llamo censura, la llamo línea editorial porque esa foto tenía que haber terminado en ¡Hola! o en revistas que tienen más poder adquisitivo.

Si tú haces un análisis del soporte de porque Leonor está en Diez Minutos es porque realmente esa libertad de que todo mundo dice tenerla no existe, pero en ningún medio. Otra cosa es que yo me adapto a esa línea editorial como nos hemos adaptado y como nos adaptaremos todos. No lo sé, a lo mejor dentro de una semana cuando esto empiece digo: estoy atada y tengo un pañuelo en la boca.

Pero os vais a tener que morder la lengua con muchos temas...

Pues me voy a tener que envenenar...

En TVE no va a poder ocurrir lo que pasó con Victor Sandoval en 'Ni que fuéramos'...

Tampoco tendría que haber pasado donde pasó. No fue algo que aplaudiésemos y que nos gustase. Evidentemente eso hay que evitarlo en 'Ni que fuéramos', en TVE, donde sea hay que evitarlo.

| RTVE

Al final 'Sálvame' hacía un servicio público de acompañar al espectador…

'Sálvame' y un poco el espíritu nuestro es algo que te gusta o lo detestas. Pero es verdad que a mí me ha escrito mucha gente diciendo que le hacemos reír e incluso les cabreamos, pero se entretienen diciendo "es que no aguanto a María Patiño". Pero está ya metida en sus rollos y está olvidando de que su hijo ha suspendido.

¿Crees que 'Ni que fuéramos' ha servido como aprendizaje antes de llegar a TVE?

A mí 'Ni que fuéramos' me ha dado recursos que yo no sabía que tenía. Recuerdo perfectamente que cuando detuvieron a Errejón, que terminó 'Ni que fuéramos' y me dijeron: toma, tienes que hacer un programa en directo sobre este tema de actualidad y van a entrar tres personas. Me di cuenta de que al final el concepto de entrevista es el mismo. A la Pantoja le preguntaría cuánto dinero debes y a este señor donde conociste a esta señora que te he interpuesto una denuncia. Y me di cuenta de que podía hacerlo y eso a mí en mi vida se me hubiese ocurrido que hubiesen podido confiar en mí para hacer un tema de actualidad y tan delicado como es un tema de abuso sexual.

Volvéis a una cadena generalista casi dos años después del final de 'Sálvame'. ¿Cómo vas a llevar la presión por las audiencias?

No os lo vais a creer, pero cuando estábamos en 'Ni que fuéramos', cuando hacíamos una décima menos, para mí era un horror porque tengo un espíritu competitivo. Lo llevaré cómo lo he llevado siempre. Sé que eso no sirve de nada, pero si salgo contenta de programa, con independencia del dato, que quiero que sea bueno, pero eso también me hace vivirlo de otra manera. Cuando salgo hecha una mierda, ya me puedes dar un 40% que sigo estando mal.

| RTVE

¿Crees que vais a ganar a Jorge Javier Vázquez?

Sí

¿Y a Sonsoles Ónega?

Sí. A ver, yo quiero.

¿Se lo has dicho a Jorge Javier Vázquez esto?

Sí, se lo he dicho, y me ha dicho que me relaje, justo ahora que en su nueva franja funciona muy bien.

¿Crees que esto es una recompensa de la vida después de vuestra abrupta salida de Mediaset?

Creo que todavía no me ha dado tiempo a digerir esto que estamos viviendo. No sé si es una recompensa, pero no quiero vivirlo así. A mí todo me ha pasado de una manera muy rápida. Empecé en la tele de una manera sin yo haberlo buscado, De hecho, yo empecé presentando testimonios en 'Sabor a ti', que lo hacía Ana Rosa y ella tuvo que irse y lo hacía yo. Lo digo por aquí, Jorge Javier. Pero eso no lo enlazo como una consecuencia como si hubiese alguien arriba protegiéndonos. No lo veo así porque seguir justo, porque hay gente muy buena, que la ha pasado mucho peor que nosotros, y no han tenido la recompensa que tenemos nosotros. Y entonces me parecería injusto.

| RTVE

¿Podríamos decir que 'La Familia de la Tele' va a ser el regreso de 'Sálvame', pero con un tono blanco?

Estamos muchos de los que formamos parte de esa familia y yo no me voy a operar el cerebro, ni voy a tener otra personalidad, al igual que Kiko Matamoros. Otra cosa es que 'Sálvame', si vosotros lo habéis seguido desde que empezó a lo que derivó, porque nos fuimos adaptando a las exigencias sociales, y fue variando muchísimo. Yo al principio no entraba porque me daba miedo entrar y después me di cuenta de que había determinadas situaciones que ya la cadena no las permitía.

Que yo no llamo censura, creo que era una manera de intentar no agredir al espectador, porque había momentos muy heavys. Yo creo que esto será lo mismo, pero adaptándonos, pero es que yo tengo que vivirlo. Al día siguiente de que ocurra o estrenemos creo que tendré ya un poco la idea de lo que va a suceder.

¿Cómo llevas el hecho de que en dos años pueda haber un cambio de Gobierno y puedan fulminar el programa?

Yo estoy pensando en que mañana cojo un avión para irme a la playa.