Yenesi ('Tu Cara Me Suena'): 'Tengo más en común con Bertín Osborne de lo que parece'

Yenesi es una de las concursantes de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 estrenó el pasado viernes 4 de abril la nueva edición del talent show de imitaciones, que alcanza su undécima temporada. Una edición en la que compiten por realizarlas mejores imitaciones rostros como Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani García y Mikel Herzog Jr.

En una entrevista en TVeo, Yenesi habla de su paso por 'Tu Cara Me Suena'. Nos confiesa lo más complicado para ella del talent show y también su relación con Bertín Osborne.

¿Cómo fue tu casting para llegar a 'Tu Cara Me Suena'?

En el festival de Vitoria, con la gente Antena 3, pregunté que cuando volvía. Me preguntaron si me gustaría y yo dije que me encantaría y ahí fue.

¿Tu experiencia en 'Mariliendre' te ha ayudado para 'Tu Cara Me Suena'?

Me ayudó sobre todo para saber trabajar con un equipo tan grande. También a interpretar, a la hora de preparar a un personaje. Me decía Omar Ayuso que 'Tu cara me suena' para un actor es una experiencia increíble, el poder tener la oportunidad de interpretar a una persona diferente, con una identidad propia, todas las semanas, te puedes lucir mucho. Luego también por un poco de cartel, de currículum.

| Atresmedia

Has comentado que eres muy autoexigente. ¿Cómo llevas enfrentarte a las valoraciones del jurado?

Lo que está pasando es que estoy recibiendo muy buenas valoraciones. Lo que yo llevo un poco mal es los puntos, porque me exijo mucho. Luego veo los que han quedado por encima de mí y digo: pues es verdad que lo han hecho mejor que yo. Pero está eso de que en Internet yo siempre he estado imitando en un podcast y ahora es llega aquí y tengo esa presión de no querer defraudar y tampoco defraudarme a mí. Eso es lo que me frustra.

¿Temes más al jurado o a las redes sociales?

Me he quitado Twitter para no ver nada.

¿Cuál está siendo el reto más difícil en las primeras galas de 'Tu Cara Me Suena'?

Justamente afrontar las valoraciones, que lo llevo fatal. Nos han dicho que nos olvidemos, pero yo no puedo. Igual es como a lo mejor una un trauma del colegio porque nunca he sido buena estudiante.

| Atresmedia

¿Cómo está siendo compartir 'Tu Cara Me Suena' con Bertín Osborne?

Me cae fenomenal, me ha sorprendido mucho para bien porque es un tío muy simpático. Yo también le busco mucho y está todo el día Bertín en mi boca. Somos personajes opuestos, pero luego igual tenemos más en común de lo que parece.

¿Cómo estás gestionando que te haya llegado la fama tan rápido teniendo en cuenta que hace unos dos años no eras tan conocida?

Es raro porque soy muy nicho, para los gays y para el colectivo. Salir de ahí es lo que me impresiona más, porque esto es para todo el mundo, para un público más amplio. Es lo que más me ha impactado.

| Atresmedia

¿Te sientes representante por estar dando voz al colectivo?

Hay esa responsabilidad porque no se nos da muchas oportunidades. A mí que me la han dado hay que intentar aprovecharla y actuar con la mayor naturalidad del mundo, porque al final es por lo que se lucha, por lo que estamos buscando, que es una inclusión en la vida, en la sociedad. Lo intento llevar con la mayor naturalidad posible.

¿Has pensado presentarte al Benidorm Fest?

Lo he pensado, pero quizás más adelante, en un par de años o tres. Si no tengo que grabar la segunda temporada de 'Mariliendre', pues quizás.