Giro en las audiencias con la caída de 'Y ahora Sonsoles' ante 'El Diario de Jorge'

Las audiencias están cambiando en la franja vespertina. Desde que Telecinco hizo movimientos en su tarde, cambiando el orden de 'Tardear' y 'El Diario de Jorge', poco a poco el público ha ido conectando con los dos espacios. No obstante, el gran damnificado de estos cambios ha sido 'Y ahora Sonsoles', que cada vez se encuentra más veces por debajo del doble dígito.

De hecho, esto ha vuelto a ocurrir este lunes 14 de abril, cuando 'Y ahora Sonsoles', sin Sonsoles Ónega como presentadora, ha marcado un flojo 8,7% de cuota y 659.000 espectadores. Pese a contar con el buen colchón de 'Sueños de Libertad' (12,2% y 1.090.000), el magazine ha estado casi cuatro puntos por debajo de la media de Antena 3 (12,5%) en el día. Justo después, además, también arrasa en audiencias 'Pasapalabra' con un gran 19,1% de share y 1.755.000 telespectadores.

No obstante, con ese mal resultado en audiencias, 'Y ahora Sonsoles' no ha podido contra 'El Diario de Jorge', que ha liderado su franja con un buen 11,4% y 848.000. Por lo tanto, el espacio de Jorge Javier Vázquez está 1,6 puntos por encima de la media diaria de Telecinco, que se ha conformado con un 9,8% de cuota media. Justo antes, 'Tardear' no ha tenido la misma suerte al estar por debajo del doble dígito con un flojo 9,5% y 781.000 fieles. Asimismo, ha cerrado la tarde de Telecinco 'Reacción en Cadena' con un flojo 8,6% y 774.000 espectadores.

Además, ni 'Y ahora Sonsoles', ni 'Tardear', han podido contra 'La Promesa', que ha liderado ampliamente su franja con un estupendo 13,1% y 1.040.000 espectadores en La 1. Por su parte, la segunda semana de 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora funciona en audiencias en La 2 con un 3,8% y 308.000.

De este modo, con todos estos resultados, queda claro que el público ha conseguido conectar con 'El Diario de Jorge' nueve meses después de su estreno en Telecinco. No obstante, muy pronto llegará a la tarde un nuevo espacio que podría volver a alterar las audiencias de la franja. Se trata de 'La Familia de la Tele', el nuevo espacio con los antiguos colaboradores de 'Sálvame', que se estrenará el próximo 22 de abril.