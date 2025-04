Melani García: 'Llevo bien compatibilizar 'Tu Cara Me Suena' con los estudios'

Melani García es una de las concursantes de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 estrena este viernes 4 de abril la nueva edición del talent show de imitaciones, que alcanza su undécima temporada. Una edición en la que competirán por realizarlas mejores imitaciones rostros como Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani García y Mikel Herzog Jr.

En una entrevista en TVeo, Melani habla de su paso por 'Tu Cara Me Suena'. La joven también confiesa como está siendo compaginar el talent show con sus estudios de bachillerato.

¿Siendo la más joven hay algunos artistas que no te sonaban?

Alguno que otro hay, sobre todo, algunas veces que estamos en el pulsador, en fila, que no sé quiénes son. Digo 'que guay, que guay', pero no lo sé.

¿Cuál está siendo el reto más difícil en las primeras galas de 'Tu Cara Me Suena'?

Sobre todo poner la voz y que se parezca porque al final al ser cantante tienes como ya puesta tu voz. En mi caso me lo llevo todo a que sea más agudo, más lírico y de repente hacer personajes que sean más mayores o con otro estilo de voz completamente diferente, más grave, me cuesta, pero ahí voy, descubriendo mi voz.

¿Cómo es luego volver a clase? ¿Les enseñas alguna fotografía caracterizada?

No, no, no les enseñó nada, pero mis amigas antes de que saliera del tráiler estuvieron haciendo la porra de como tres artistas que tenía que hacer sí o sí. Me decían Melody, por ejemplo. Están muy contentas y cuando les cuente lo que se ha visto en el adelanto van a estar muy felices.

¿Cómo está siendo compatibilizar 'Tu Cara Me Suena' con los estudios?

Muy bien, porque soy muy empollona y me lo estudio. Los martes grabamos y vuelvo a Valencia a las 4:30h de la mañana para ir al día siguiente al instituto a las ocho, que estoy medio cansada siempre el miércoles. Pero me hacía tanta ilusión y me están cuidando tanto y arreglando los horarios para que no me pierda tantos días. Ahora estoy en segundo de bachillerato y quiero hacer Bellas Artes y el superior de conservatorio.

¿Siendo tan joven quien es la persona que te pone los pies en el suelo?

Sobre todo, de mis padres, que desde el día uno que yo les dije de con 8 años que quería cantar me apoyaron siempre desde el primer momento. Y me dijeron también que si algún día ya no quería cantar, pues también me iban a apoyar. En ellos y, sobre todo, mi madre, que me acompaña a todos lados, y está en 'Tu cara me suena' también acompañándome.

¿Cómo gestionas la fama teniendo en cuenta que empezaste desde tan pequeña?

Siempre tengo los pies en la tierra. Este es un mundo que es efímero, vas, vienes, te llaman o no te llaman. Lo que lo hago, lo hago por ilusión, porque me gusta y además es superbonito tener un trabajo que no veis como un trabajo. Yo flipo con lo que hacía de pequeña, que era montar un escenario en mi casa, a mis padres les ponía dos sillitas de reservado y hacía una coreografía o me ponía a cantar. Ahora que ese sea mi trabajo lo veo como tan bonito, que lo disfruto un montón.

¿Temes más al jurado o a las redes sociales?

Mis redes no las llevo yo, pero recibo muchas notificaciones y muchas cosas. Pero al final también nos tenemos que quedar con la gente que nos quiere. Al final por cuatro personas que hacen mucho ruido, luego hay otra mucha gente que te quiere y que te apoya. Ahora cuando se estrene te apoyan un montón en cada gala y eso es muy bonito

¿Cómo está siendo compartir 'Tu Cara Me Suena' con Bertín Osborne?

Es brutal porque en las cenas de después nos cuenta unas anécdotas... Nos meamos de la risa y siempre decimos que Bertín tiene que ser monologuista, porque lo haría muy bien.