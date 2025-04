Dani Mateo señala directamente a 'La Familia de la Tele' tras su llegada a La 1

El nuevo programa del equipo de 'Sálvame' a La 1 ha causado un terremoto en el panorama televisivo. A solo 9 días del estreno de 'La Familia de la tele', ya ha dado mucho de qué hablar. En esta ocasión, le ha tocado pronunciarse a uno de los presentadores que será competencia directa del nuevo espacio: Dani Mateo.

Todo sucedía tras confirmarse el fichaje del nuevo colaborador del programa. Bob Pop, director, escritor y colaborador, se une a un cartel conformado por rostros tan mediáticos como María Patiño, Inés Hernand o Belén Esteban. Tras anunciarse su incorporación, el columnista ha concedido unas incendiarias declaraciones que han hecho estallar la polémica.

El nuevo integrante de 'La familia de la tele' hacía alusión directa a sus competidores asegurando que "las tardes en la tele son aburridísimas". Además, el madrileño se mostraba muy ilusionado con este nuevo proyecto. "Cómo no va a querer Bob Pop formar parte de una familia desquiciada, desestructurada, atípica... no puedo nor formart parte y darle un poco de alegría Macarena", aseguraba.

Por supuesto, sus palabras recibían críticas por parte de seguidores y, también, otros profesionales del sector. Entre ellos, se pronunciaba Dani Mateo, presentador de 'Zapeando'.

Haciendo gala de su sentido cómico, Dani Mateo lanzaba un dardo mordaz que escondía un duro reproche al colaborador. Lo hacía a través de su cuenta oficial de 'X', donde citaba al medio para el que había dado las declaraciones y respondía irónicamente. "Es verdad! No hay nada que merezca la pena a esa hora!", decía el presentador inicialmente.

Un comentario que el catalán remataba con un: "Mucha suerte, compañeros. Sois amor y luz". De esta forma, el conductor de 'Zapeando', respondía con fina ironía a las palabras del que próximamente será su competencia.

Sin embargo, el nuevo magacín y el zapping de La Sexta apenas coincidirán en la misma franja horaria. Recordamos que el nuevo formato dará inicio a las 17:00, con una versión exprés de 30 minutos que dará paso a 'La Promesa'. Por el contrario, el programa liderado por el catalán finaliza a las 17:15.

El 22 de abril será el día en que 'La Familia de la Tele' aterrizará finalmente a La 1. Con María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua al frente, este nuevo formato mezclará ex-personalidades de 'Sálvame' (como Belén Esteban, Lydia Lozano o Kiko Matamoros) con nuevas caras frescas.