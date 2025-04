Manu Baqueiro ('Tu Cara Me Suena'): 'Lolita me lo pone difícil y soy amigo de su hija'

Manu Baqueiro es uno de los concursantes de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 estrenó el pasado viernes, 4 de abril, la nueva edición del talent show de imitaciones, que alcanza su undécima temporada. Una edición en la que compiten por realizar las mejores imitaciones rostros como Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani García y Mikel Herzog Jr.

En una entrevista en TVeo, Manu Baqueiro hace balance de sus primeras semanas en 'Tu Cara Me Suena'. El actor también revela quién es el juez que más difícil se lo está poniendo en la competición.

¿Cómo fue tu primer casting para 'Tu Cara Me Suena'?

Como vine de invitado el año pasado, que hice a Loquillo, este año me llamaron y me dijeron que me preparase dos o tres canciones. Canté una de Antonio Vega, que era "El sitio de mi recreo"; también una de Bob Marley, que ya me dijeron que no lo iba a hacer, pero por las risas. Quedaron tan fascinados que evidentemente me tenían que fichar[Risas].

¿Cómo estás viviendo adaptarte a disciplinas como el canto o el baile que están fuera de tú fuera de confort como actor?

Voy sobrado[Risas]. Es un desafío, porque hay muchos actores que cantan, pero hay muchos que no cantamos o que cantamos poco. Lo estoy viviendo con mucho trabajo, mucho esfuerzo y con horas. Me lo planteo como que hay que divertirse con esto y para divertirse hay que preparárselo mucho. Me lo estoy intentando pasar bien, aunque los nervios no me los quito ni justo antes de la actuación. Subirte al ascensor, cuando ves que te toca, porque se abren las puertas, el corazón se pone...

¿Qué artista le pedirías al clonador de 'Tu Cara Me Suena'?

A mí me gustaría que me tocara Serrat, que sé que lo pasaría mal, pero lo admiro tanto que me encantaría currármelo. Igual no es uno con el que me vaya a lucir especialmente, pero me haría mucha ilusión hacer a Serrat.

¿Qué juez te lo está poniendo más difícil?

Lolita, que no lo entiendo, si soy amigo de su hija. Hay mucho nivel, pero todos tenemos la oportunidad en alguna gala.

¿Has pensado a qué asociaciones quieres donar el premio?

No sé si va a pasar, pero he pensado que irá para Hambre Cero y mi amigo Álvaro Cuadrado, que está muchísimos sitios, pero sigue estando en Valencia. Me está diciendo que la mayoría de las ONG se está yendo y la gente se cree que están y no están, pero Hambre Cero sigue al pie del cañón. Están en todos los conflictos internacionales, pese a ser una organización pequeña y sé a dónde va el dinero.

¿Cómo es trabajar con Melani que en realidad es una adolescente de tan solo 17 años?

Es tan bonita... Esta gente que empieza a destacar pronto porque, pese a seguir con sus estudios, ha estado en varios programas y Eurovisión y todo, maduran antes. Tiene una madre maravillosa, que está siempre con ella, pero también la cuidamos mucho. Ella está muy a gusto y nosotros con ella. Es un ser especial, un ser de luz.