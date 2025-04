Manu Baqueiro ('Tu Cara Me Suena'): 'Lolita m'ho posa difícil i sóc amic de la seva filla'

Manu Baqueiro és un dels concursants de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 va estrenar el passat divendres, 4 d'abril, la nova edició del talent show d'imitacions, que arriba a la seva onzena temporada. Una edició en la qual competeixen per realitzar les millors imitacions rostres com Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani García i Mikel Herzog Jr.

En una entrevista a TVeo, Manu Baqueiro fa balanç de les seves primeres setmanes a 'Tu Cara Me Suena'. L'actor també revela qui és el jutge que més difícil li ho està posant en la competició.

Com va ser el teu primer càsting per a 'Tu Cara Me Suena'?

Com que vaig venir de convidat l'any passat, que vaig fer a Loquillo, aquest any em van trucar i em van dir que em preparés dues o tres cançons. Vaig cantar una d'Antonio Vega, que era "El sitio de mi recreo"; també una de Bob Marley, que ja em van dir que no la faria, però per les rialles. Van quedar tan fascinats que evidentment m'havien de fitxar[Rialles].

| Atresmedia

Com estàs vivint adaptar-te a disciplines com el cant o el ball que estan fora del teu fora de confort com a actor?

Vaig sobrat[Rialles]. És un desafiament, perquè hi ha molts actors que canten, però hi ha molts que no cantem o que cantem poc. Ho estic vivint amb molta feina, molt esforç i amb hores. M'ho plantejo com que cal divertir-se amb això i per divertir-se cal preparar-s'ho molt. M'ho estic intentant passar bé, encara que els nervis no me'ls trec ni just abans de l'actuació. Pujar-te a l'ascensor, quan veus que et toca, perquè s'obren les portes, el cor es posa...

Quin artista li demanaries al clonador de 'Tu Cara Me Suena'?

A mi m'agradaria que em toqués Serrat, que sé que ho passaria malament, però l'admiro tant que m'encantaria currar-m'ho. Potser no és un amb el qual em vagi a lluir especialment, però em faria molta il·lusió fer a Serrat.

| Atresmedia

Quin jutge t'ho està posant més difícil?

Lolita, que no ho entenc, si sóc amic de la seva filla. Hi ha molt nivell, però tots tenim l'oportunitat en alguna gala.

Has pensat a quines associacions vols donar el premi?

No sé si passarà, però he pensat que anirà per a Fam Zero i el meu amic Álvaro Cuadrado, que està moltíssims llocs, però segueix estant a València. M'està dient que la majoria de les ONG s'estan anant i la gent es creu que hi són i no hi són, però Fam Zero segueix al peu del canó. Estan en tots els conflictes internacionals, malgrat ser una organització petita i sé a on va els diners.

Com és treballar amb Melani que en realitat és una adolescent de tan sols 17 anys?

És tan bonica... Aquesta gent que comença a destacar aviat perquè, malgrat seguir amb els seus estudis, ha estat en diversos programes i Eurovisió i tot, maduren abans. Té una mare meravellosa, que està sempre amb ella, però també la cuidem molt. Ella està molt a gust i nosaltres amb ella. És un ésser especial, un ésser de llum.