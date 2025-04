Jarro de agua fría para Bertín Osborne tras las puntuaciones de 'Tu Cara Me Suena'

Tras sorprender en su debut con una imitación de Omar Montes que le llevó directo al podio, Bertín Osborne vivió esta semana la cara menos amable de 'Tu Cara Me Suena'. Su transformación en Elvis Presley con el tema "Burning Love" no solo no convenció, sino que lo llevó a firmar la puntuación más baja de toda la noche.

La expectativa era alta, especialmente tras su buen arranque en 'Tu Cara Me Suena'. De este modo, Bertín Osborne no logró conectar con la esencia del "Rey del rock" y eso se notó desde el primer momento en que salió del 'clonador'. El cantante arrancó la actuación visiblemente descolocado con el ritmo y, pese a recuperar el control a mitad del show, el daño ya estaba hecho.

"He tenido hasta pesadillas, pero ya ha pasado", confesó a Manel Fuentes al recordar su primer paso por 'Tu Cara Me Suena'. Y aunque parecía tener confianza en esta segunda actuación, la realidad se impuso con una actuación que dejó más dudas que aplausos. "Yo me he visto... Me he sentido... Bien, normal, correcto", explicó Bertín Osborne tras escuchar la valoración del jurado, reconociendo que se había "perdido" en escena.

| Atresmedia

Florentino Fernández no se lo puso fácil: "La semana pasada dije que nunca te había visto trabajar. Esta, yo creo que te has visto vestido de Elvis y te has venido arriba que te cagas". Aun así, Àngel Llàcer optó por destacar el valor del cantante por atreverse con un reto así. El propio Bertín lo resumió con una frase tan clara como honesta: "Yo me levanto todos los días y me pregunto qué hago aquí".

La parte más dura llegó con las puntuaciones: cuatro cuatros del jurado, el mínimo posible, y la nota más baja del público. Sin embargo, Chenoa intentó suavizar el golpe con un comentario alentador: "Te pongo el cuatro porque te has perdido, pero, te digo una cosa, lo que has hecho es de doce". Por lo tanto, Bertín Osborne cayó al final de la tabla esta noche.

En audiencias, 'Tu Cara Me Suena' arrasó en su segunda gala como lo más visto del día con un 22,7% y 2.061.000 seguidores. El talent show de Manel Fuentes, que congregó a 5,1M de espectadores únicos, consiguió el minuto de oro del día a las 23:20h con 2.591.850 seguidores y un 26,5% de share.