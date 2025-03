Manu Baqueiro ('Perdiendo el Juicio'): 'La sombra de 'Amar es para siempre' es bonita'

atresplayer ya ha estrenado, antes de su emisión en Antena 3, 'Perdiendo el Juicio'. Protagonizada por Elena Rivera, junto a Manu Baqueiro y Miquel Fernández, es un drama jurídico que narra el momento en el que Amanda, una prestigiosa abogada, sufre un grave estallido de su TOC (trastorno obsesivo compulsivo), que cambia su vida para siempre. Hablamos con Manu Baqueiro, que nos cuenta los secretos de 'Perdiendo el juicio', reflexiona sobre el final de 'Amar es para siempre' y nos adelanta detalles de 'Tu Cara Me Suena'.

¿Quién es tu personaje en 'Perdiendo el Juicio'?

Mi personaje es Gabriel Ochoa es un abogado con mucho talento, pero un poco caótico y venido a menos. En un momento de su vida con despacho que es un poco desastre y en el que está todo ese elenco maravilloso que habéis, menos Dafne Fernández y Miquel Fernández, que no son parte de mi despacho.

Mi personaje ve la posibilidad a través de la contratación de Amanda Torres de que resurja este despacho. Se ve un poco representado en el personaje de Amanda porque son dos personas que han tocado fondo. Amanda a través del TOC, pero mi personaje ha dejado ir al despacho y se ha convertido en un lugar como lúgubre y caótico, que nada es lo que debe ser. Aparece Amanda Torres, que es un soplo de aire fresco para el despacho, y hace que también él se vuelva a motivar por la profesión.

| Atresmedia

Él es hijo de un buen abogado y la sombra de su padre siempre ha sido un poco alargada para él. Ve la posibilidad, a través de Amanda, de que este despacho vaya para arriba y pueda competir con estos grandes despachos, que es el que representa, por ejemplo, Miquel Fernández, el de César.

¿Cómo te llegó la propuesta y qué pensaste?

Hice una prueba, pero ellos ya estaban interesados en que estuviera en el proyecto. Como sabéis, venía de una serie muy larga, luego hice unos capítulos en '¿A qué estás esperando?', pero era la oportunidad de agarrar un protagonista, que me pareció muy divertido. La serie tiene puntos muy frescos, más comedia de la que pueda parecer en principio y me lo he pasado muy bien.

Cuando surgió la opción estuve encantado porque es, además, seguir trabajando en Antena 3, que es casi como una segunda casa. Abrir puertas con Boomerang, que son maravillosos y con unos directores estupendos. Cuando surgió la opción y salió para adelante, yo encantado.

| Atresmedia

Tu personaje es muy contrario al de Miquel Fernández…

De primeras es el planteamiento. El de Miquel es un triunfador, son de dos mundos diferentes, pero luego se van entrelazando. A raíz Amanda, es su marido, y ella empieza trabajar conmigo, surgen conflictos que nos van a relacionar a todos. En principio podrían parecer dos mundos diferentes, pero al final vamos a ver que ni uno es tan malo, ni el otro es tan bueno. A lo largo de la serie se van contando las historias de estos personajes.

Me lo he pasado muy bien con Miquel Fernández, no nos conocíamos y es un cachondo y un talentoso puro. Yo sí que existiría en eso, suena a tópico, pero es un elenco que cada uno aporta unos matices diferentes. En el microcosmos que es mi despacho le dan una vidilla muy interesante.

¿Qué aporta 'Perdiendo el Juicio' respecto a otras series de abogados?

Más allá de que sea un procedimental, lo que aporta primero es que son unos guiones estupendos, muchos están basados en casos reales. Creo que es un mundo diferente, con sus referencias. Insisto mucho en la frescura que tiene la serie. Igual el primer capítulo es más de presentación de personajes, el punto dramático que desencadena toda la historia. Sin embargo, 'Perdiendo el Juicio' es muy fresca.

| Atresmedia

Trata con mucho respeto el asunto del tema del TOC, Elena hace un trabajo maravilloso al respecto. No obstante, también hay casos muy divertidos en el que cada personaje tiene un momento de gloria. Además, también hay un protagonista de cada capítulo, que hacen a la serie muy apetecible de ver. Son 50 minutos, pero que entran solos.

¿Eres fan de las series míticas de abogados, estilo 'Ally McBeal'?

'Ally McBeal' me molaba bastante, porque era una serie muy fresca y aprovechaba para mostrar la vida de los personajes, que es lo que pasa aquí en 'Perdiendo el Juicio'. Creo que hay otros referentes que no son de abogados, pero que yo me he fijado mucho para mi personaje. Como por ejemplo 'Luz de Luna', que era una serie de resolver un caso en cada capítulo, con un protagonista pillo, con buen corazón, pero con límites al filo de la legalidad. Aquí cuando empiezan los casos, pasamos de ser una especie de abogados detectives

¿Si tuvieses un juicio contratarías a tu propio personaje?

Por supuesto, pero contrataría a Amanda Torres, por si la caga. Es un tipo que, además, es un negociante y si puede evitar a juicio se lo evita. Es una rata de pasillos que a base de negociar y trabajar si puede ahorrarse ir a juicio lo hace. Yo sé que si voy a juicio quiero tener un pedazo de abogada a mi lado, como es Amanda Torres.

| Atresmedia

¿La sombra de 'Amar es para siempre' es alargada?

La verdad es que estoy muy contento porque desde que terminó no he parado de trabajar. Estoy con teatro en Madrid, hice '¿A qué estás esperando?', ahora 'Perdiendo el Juicio' y he empezado en 'Tu Cara Me Suena'. Estoy bastante ocupado. Evidentemente estoy muy orgulloso del personaje de Marcelino. Es un personaje con el que evidentemente se me va a relacionar toda la vida, pero no quiere decir que no haya vida más allá de Marcelino. Estoy demostrando que hay recursos para hacer cosas muy diferentes y que además a la gente le interesa y contrata. Creo que es una sombra alargada, pero bonita.

¿Temiste que te encasillaran en el personaje?

Creo que eso lo pensamos todos cuando has estado tanto tiempo encarnando a alguien. Yo he confiado mucho en mí, aunque es verdad que pensaba que a lo mejor pasaría un tiempo más viajando y dejando que se enfriara un poco el tema, pero enseguida empezaron a surgir pruebas y proyectos. Tenía miedo, pero rápidamente surgieron cosas. Te mentiría si te dijera que no lo he tenido, pero también te mentiría si dijera que no estoy bastante feliz de cómo he ido transitando profesionalmente.

¿Si ahora te ofrecen una nueva serie diaria aceptarías?

Ahora mismo no. Las series diarias con un vehículo maravilloso del que todos comemos y que dan un callo a un actor increíble. Ahora mismo no porque estoy con otras cosas, pero si llega el caso pues ya veríamos.

| Atresmedia

¿Qué recomendarías a un actor que está en una serie diaria y se está planteando si la deja o no?

Creo que es algo muy personal y depende mucho del peso del personaje. Nosotros teníamos que estar porque era el germen de esa serie, Manolita, Marcelino y Pelayo. Te podías ir antes de tiempo, pero creo que sería traicionar a la serie y al personaje. Creo que Diagonal, la productora, me trató muy bien y fue muy llevadero. La gente tiene miedo a las diarias porque hay que estudiar mucho, pero esto es como todo, cuando pillas el ritmo se hace callo y te lo mirabas dos veces y lo tenías. Cada carrera profesional es un mundo y no me atrevería dar un consejo.

¿Cómo te lo estás pasando en 'Tu Cara Me Suena'?

Muy bien, me lo estoy pasando muy bien con Bertín Osborne, es un tipo curioso. Me lo estoy pasando muy bien con todos, es un grupo muy heterogéneo y divertido. Es un programa que siempre me ha gustado muchísimo y que además es meterte en la piel de otros, que son gente ya conocida y artistas de este país y de fuera. Me permite caracterizarme y meterme en la piel de quien sea, me da igual si Serrat... Es un programa también muy fresco, familiar, de disfrutarlo, pasarlo bien y lanzarte. Y también una salida de mi zona de confort porque evidentemente no soy cantante.