'Cada capítulo es una pequeña joya': Atresmedia presenta 'Perdiendo el Juicio'

Atresmedia sigue apostando por la ficción con el estreno de 'Perdiendo el Juicio'.Este domingo 23 de marzo llega a atresplayer, antes de su estreno en abierto en Antena 3, este procedimental protagonizado por Elena Rivera. 'Perdiendo en juicio', que contará con 10 capítulos de 50 minutos cada uno, ha sido presentado en el Festival de Málaga.

"Recuperamos el procedimental de abogados, un género que funciona muy bien en abierto y lo está demandando el público porque también está funcionando fuera. Contar con el equipo de 'Alba' nos da cierta garantía ante el equipo profesional de Boomerang", ha arrancado la rueda de prensa Montse García, directora de ficción de Atresmedia TV.

Protagonizada por Elena Rivera, 'Perdiendo el juicio' es un drama jurídico que narra el momento en el que Amanda, una prestigiosa abogada, sufre un grave estallido de su TOC (trastorno obsesivo compulsivo). Además, le sucede durante un importante juicio. A partir de ese momento, su carrera cae en picado y tendrá que afrontar nuevos retos y, prácticamente, una nueva vida.

| Atresmedia

"Cuando Montse García nos llamó y nos dijo que querían un procedimental, pese a que hemos hecho muchísimas series, siempre es un reto. Veo el cartel y a Elena Rivera y 'Perdiendo el juicio' es un drama judicial, pero es muchas más cosas. Aparte de ese drama también hay comedia y subtrama protagonizada por todo el elenco increíble", añadía Luis Santamaría, productor de Boomerang.

Además, también ha destacado que 'Perdiendo el juicio' cuenta con una trama troncal, pero también cada capítulo cuenta con una trama diferente. "Cada capítulo es una pequeña joya, especial, porque es una pequeña película, tenemos diferentes actores, que a mi juicio, y sin perderlo, están estupendos. Es uno de los valores de la serie, al margen de que es muy divertida, porque es mucho más de un drama judicial", explicaba.

De este modo, tras 'Alba', Elena Rivera se pone al frente de 'Perdiendo el Juicio': "He vuelto a tener otro reto de afrontar un personaje femenino complejo. Si hay algo difícil, como soy muy kamikaze, me encanta. No es un personaje plano que te pueda aburrir, sino que tiene muchas aristas y mensaje".

| Atresmedia

Además de Elena Rivera, el elenco principal cuenta con Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira y Dafne Fernández. En el reparto también lo conforman María Pujalte, María León, Eloy Azorín, Luis Bermejo, Federico Aguado, Antonio Garrido o Clara Garrido, entre otros.

"Es una gozada haber sido parte de esta serie, porque nos lo hemos pasado muy bien. Justamente es lo que me gustaría destacar, que es una serie muy fresca y divertida. Es un dulce que cuenta muchas cosas interesantes y los espectadores se lo van a pasar muy bien", explicaba también Manu Baqueiro.

Así es la trama de 'Perdiendo el juicio'

| Atresmedia

Amanda Torres es una prestigiosa abogada que sufre un grave estallido de su TOC durante un importante juicio.Desde ese momento se convierte en una apestada de la profesión y no le es nada fácil volver a encontrar un trabajo. En parte, por culpa de ese episodio oscuro y en parte porque no es sencillo convivir ni trabajar con sus continúas manías.

La protagonista se ve obligada a aceptar una oferta de trabajo en un decadente bufete muy alejado de sus expectativas. Allí comparte casos con un grupo de profesionales en horas bajas que nada tienen que ver con los estirados abogados con los que antes trabajaba.

Además, tiene que lidiar con la atracción que todavía siente por su marido, del que se resiste a divorciarse, y con la que empieza a sentir por su nuevo jefe. Todo ello mientras prepara la defensa de su hermana, que se ve envuelta en un extraño caso de asesinato. Sucedió el día de su boda y puede llevarla a pasar el resto de sus días en la cárcel.