Bertín Osborne despide emocionado su programa en Canal Sur y anuncia a su sustituto

Bertín Osborne se despide temporalmente de 'El Show de Bertín' tras cinco años de éxitos en Canal Sur. Este viernes 28 de marzo ha sido el último del presentador al frente de su propio programa. Lo hace tras fichar como concursante de 'Tu Cara Me Suena', que arrancará el próximo 4 de abril en Antena 3.

"Esto no es un adiós, es un hasta luego. Voy a estar una temporadita fuera y esta noche es simpática porque nadie sabe quien va a venir a sustituirme. Lo vamos a descubrir esta noche, que a lo mejor me veis con el punto quitado, pero es que es un poco complicado", arrancaba Bertín Osborne su programa.

De este modo, para dar a conocer al presentador sustituto, los colaboradores de 'El Show de Bertín' se han sometido a un juego. Laura Gallego, Susana Saborido, Soraya y el Sevilla han podido hacer preguntas hasta descubrir su identidad. Finalmente, ha sido Susana Saborido la que ha acertado: Manuel Díaz 'El Cordobés' es el sustituto de Bertín Osborne en Canal Sur.

| Canal Sur

"Hay una cosa que va a ser muy difícil para mí, que es estar a tu altura, pero en todo. Es un pedazo de profesional, de persona, y muchas gracias por confiar en mí. Espero que disfrutéis mucho", eran las primeras palabras de Manuel Díaz como presentador sustituto.

"Hace un tiempo que me dedico a otra cosa, ya no estoy toreando, y la televisión, con mucho respeto, pero me apasiona. He estado haciendo un poco de televisión y, el otro día, estaba en una cafetería sentado y me llaman al teléfono. Me dicen estas palabras: hemos pensado en ti para presentes 'El Show de Bertín' y digo ¿cómo? Yo no estoy preparado para esto", fue su primera reacción.

"Esto es una locura, está siendo fantástico porque es una pedazo de aventura. Os doy las gracias de antemano por haber pensado en mí", añadía. Por su parte, Bertín Osborne le dedicaba unas palabras: "Te lo vas a pasar bien porque es divertido. Con esta gente no vas a estar mejor. Yo os voy a echar de menos, pero aquí vas a estar como en tu casa".

| Canal Sur

Finalmente, Bertín Osborne se ha despedido al borde de la lágrima de su programa: "Gracias a todos por aguantarme durante estos cinco años. Ha sido cada año un año mejor que el anterior. Estamos en nuestra quinta temporada, que es la que más audiencia de todas y os lo tengo que agradecer".

"Hemos hecho casi 200 programas y vamos a seguir. Los va a seguir haciendo Manuel y espero yo también hacerlos cuando termine en el otro lado. Reiterar a todo el equipo técnico, a las productoras... Gracias por hacerme sentir como si estuviera en mi casa durante cinco años, porque en este teatro me he sentido como en mi casa. Espero que tratéis a Manuel igual que me habéis tratado a mí", concluía.