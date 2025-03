Terelu Campos estalla en 'De Viernes' por la reacción a su fichaje en 'Supervivientes'

'Supervivientes 2025' está a la vuelta de la esquina y, este viernes, daba a conocer su mayor bombazo hasta el momento. "Este año, aunque nadie se lo espera, participo en Supervivientes", con estas palabras se confirmaba la participación de Terelu Campos en el reality de supervivencia.

Sin embargo, todavía no se conoce el papel exacto que la colaboradora tendrá, pues todo apunta a que no será concursante de pleno derecho. Según adelantaba el portal 'Yotele', Terelu Campos tendrá una "misión" concreta y unas cláusulas específicas en su contrato. Entre ellas, podrá abandonar en cualquier momento y, si fuera necesario, podría decidir no hacer el clásico ritual de bienvenida: saltar del helicóptero.

Eso sí, Terelu Campos tendrá que vivir en las mismas condiciones que el resto de concursantes, entre los que se encuentran Makoke, Álvaro Muñoz Escassi o Pelayo Díaz. La noticia ha levantado todo tipo de opiniones en redes sociales, aunque la sensación general es que no logrará aguantar mucho y, algunos, la acusan de tener "favoritismos".

| Mediaset

Guste o no, la hija de María Teresa Campos pondrá rumbo a Honduras en las próximas horas para empezar su aventura. Con ello, Terelu se someterá no solo a las condiciones extremas, sino también a las opiniones de sus compañeros.

De hecho, la colaboradora ya ha tenido su primer enfrentamiento con una de las caras habituales del programa en el que trabaja: Ángela Portero. Todo sucedió después de la conexión telefónica con Carmen Borrego, que animaba a su hermana en esta nueva experiencia. Carmen, que ya fue participante de la pasada edición, bromeaba con el mayor desafío al que se enfrentará su hermana. "Que vayan fumigando la playa que llega Terelu, porque ella ve un bicho y sale corriendo", advertía en tono divertido.

Palabras que no gustaban nada a Ángela Portero. La periodista arremetía entonces con Terelu Campos, indignada con la idea. "Si hombre, que la vayan fumigando dice", comentaba visiblemente irritada, "a ver si se cree Terelu que le van a fumigar la playa".

Fue en este momento que Terelu Campos se ponía seria y le paraba los pies a su compañera. "Ángela, hija, de verdad. No sabes aceptar una broma. ¿Nos hemos convertido en una neurona todos en un segundo o cómo es hija?", le echaba en cara. Además, calificaba de "imbecilidad" lo sucedido por darle tal importancia a una broma. "Es alucinante", no dejaba de repetir, indignada.