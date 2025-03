Joaquín Prat deja claro lo que todos esperan de Terelu Campos en 'Supervivientes'

El fichaje de Terelu Campos sigue dando mucho que hablar en todos los programas. El que más ha comentado la noticia ha sido 'Vamos a ver', que siguen incrédulos ante la participación de la colaboradora en el reality. La noticia ha generado un gran revuelo y, aprovechando la presencia de Alejandra Rubio en plató, los colaboradores han querido conocer su reacción.

De este modo, Alejandra Rubio ha expresado su conformidad por el fichaje de su madre, asegurando que le parece "bien" y que respeta su decisión: "Es su vida y ella decide". Sin embargo, Alessandro Lequio ha vuelto a manifestar sus dudas, reiterando en 'Vamos a ver' una cuestión: "¿No crees que con su expediente médico sería una irresponsabilidad ir a 'Supervivientes'?"

Antonio Rossi ha salido al paso de la polémica y ha respondido tajante: "Si va es porque puede". Para reforzar la idea, Joaquín Prat ha explicado que 'Supervivientes' somete a los concursantes a un riguroso control médico: "Les hacen unas pruebas muy exhaustivas". Por su parte, Alejandra Rubio ha secundado esta afirmación, añadiendo: "Les hacen unas pruebas y ya te digo yo, no tengo ninguna duda, que si ven lo más mínimo no le dejarían ir".

| Mediaset

Joaquín Prat también ha señalado que será inevitable comparar la experiencia de Terelu Campos con la de su hermana, Carmen Borrego. "Las comparaciones entre su concurso y el de Carmen Borrego van a ser inevitables", ha advertido el presentador, que espera que la nueva concursante destaque aún más en la aventura.

Alejandra Rubio, además, ha revelado un consejo que le ha dado a su madre para afrontar el reto: "Yo le he dicho que sea ella, que saque su lado gracioso y que no se queje todo el día. Mi madre en la intimidad es una tía muy divertida y muy guay, pero ha entrado en un bucle de querer ser perfecta de cara a la gente... A mí me gustaría que fuera más ella y que se deje conocer bien".

Para finalizar, Joaquín Prat ha mostrado su entusiasmo en 'Vamos a ver' por la llegada de Terelu Campos a la isla, dejando claro cuál es el momento que más espera ver. "Veremos lo que da de sí tu madre en 'Supervivientes'. Yo tengo muchísimas ganas de ver el salto del helicóptero", concluyó