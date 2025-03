Los cinco concursantes desconocidos de 'Supervivientes' filtrados camino al aeropuerto

Ya tan solo quedan unos días para que de comienzo la nueva edición de 'Supervivientes'. Con Jorge Javier Vázquez en plató y Laura Madrueño desde Honduras, este mismo jueves 6 de marzo arrancará el reality más extremo de la televisión. Por el momento tan solo eran once los concursantes confirmados oficialmente, pero, como es habitual, otros cinco nombres se han filtrado en el aeropuerto.

Durante la madrugada del domingo 2 al lunes 3 de marzo, los concursantes de 'Supervivientes' se han reunido en el aeropuerto para viajar todos juntos a Honduras para el estreno. Hasta ahora la lista de confirmados estaba formada por el estilista Pelayo Díaz, la colaboradora Makoke Giaever, el exjinete Álvaro Muñoz Escassi, el cantante Almácor y la actriz Beatriz Rico. También por Laura Cuevas, ligada al clan Pantoja; el diseñador Joshua Velázquez, el actor Álex Adrover, la participante de 'La Isla de las Tentaciones', Rosario Matew; la concursante de 'MasterChef', Samya Aghbalou; y la modelo Ángela Ponce.

No obstante, en el aeropuerto se han dejado ver cinco concursantes más de 'Supervivientes', hasta ahora no confirmados, ya que Telecinco anunció que no se sabrían más nombres hasta el estreno. Una de ellas es Gala Caldirola, conocida en España como pretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y participante de varios realities chilenos. También del universo reality se suma un nuevo nombre de 'La Isla de las Tentaciones', en este caso se trata de Borja González, de la séptima edición, que no cayó en la tentación.

Fuera del universo de Telecinco, 'Supervivientes' suma a su lista al karateca Damián Quintero, subcampeón olímpico, cuatro veces subcampeón mundial y siete veces campeón europeo. Menos conocidos para el público, cierran la lista de confirmados, por el momento, la entrenadora personal Nieves Bolós y el chef profesional Koldo Royo.

Además, no podemos olvidar que también viajará a Honduras, pero no como concursante, Terelu Campos. La colaboradora de 'De Viernes' seguirá los pasos de su hermana, aunque participará en 'Supervivientes' con una misión. Su participación será durante un tiempo determinado y no como concursante oficial.

Con todos estos nombres, Telecinco luchará por seguir triunfando con 'Supervivientes', como ocurrió la edición pasada. Recordamos que Jorge Javier Vázquez seguirá al frente de las galas de los jueves, mientras que Laura Madrueño, por tercer año consecutivo, viajará a Honduras como presentadora desde la isla. Además, Sandra Barneda seguirá los domingos con 'Conexión Honduras' y Carlos Sobera los martes con 'Tierra de Nadie'.